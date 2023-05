O Comitê Chico Mendes emitiu nota lamentando a morte do seringueiro Aldenor Costa, o Mestre Aldenor, que dedicou boa parte da vida em manter a tradição da Marujada no Acre. “Sua memória e seu legado brilhará eternamente, inspirando futuras gerações a manter viva essa tradição. Descanse em paz, mestre Aldenor. Sua contribuição será sempre lembrada e honrada. Mestre Aldenor Presente!”, diz a nota do Comitê.

Lamentamos o falecimento do mestre Aldenor da Costa, seringueiro, cantador e um dos últimos representantes da Marujada Acreana. Sua trajetória na preservação dessa tradição cultural, desde os anos 70 em Rio Branco, foi inspiradora e muito importante para a cultura acreana.

Ele compartilhou seus saberes e deixou um legado valioso. Sua dedicação e amor pela Marujada foram e sempre será motivo de orgulho e admiração.

Mestre Aldenor conquistou o coração de todos aqueles que tiveram a honra de conhecer e aprender com ele.

Sua partida deixa um vazio, mas sua memória e seu legado brilhará eternamente, inspirando futuras gerações a manter viva essa tradição. Descanse em paz, mestre Aldenor. Sua contribuição será sempre lembrada e honrada.

Mestre Aldenor Presente!