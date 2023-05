O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), propôs, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), e a Assembleia Legislativa (Aleac) vai criar a Frente Parlamentar de Defesa e Incentivo da Indústria e do Comércio. O compromisso foi firmado na manhã desta quarta-feira, 24, em sessão solene em homenagem aos industriários acreanos. O presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, destacou o reconhecimento do parlamento aos empresários.

“Esta casa sempre apoiou os projetos da indústria, pela importância do setor na geração de empregos em todo o estado. A Frente Parlamentar será mais um instrumento para o debate de pautas importantes, que visam o desenvolvimento do Acre”, disse Gonzaga.

Representantes de sindicatos patronais prestigiaram a sessão, que integra a agenda da Semana da Indústria. O presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro, enfatizou a importância do relacionamento das instituições para a busca de soluções: “Estamos no rumo certo, pela manutenção dos empregos e reindustrialização”.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, aproveitou para anunciar a chegada de mais um projeto de lei, o Marco Legal de Inovação e Tecnologia, que deverá ser apresentado na próxima semana no parlamento. Ele também lembrou o trabalho dos servidores da Seict, da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapac) e da Agência de Negócios do Acre (Anac).

“A luta pelo desenvolvimento da Indústria é feita a muitas mãos e o papel dos servidores aqui representados é fundamental. O apoio da Frente Parlamentar vai dar mais celeridade as pautas econômicas, que são de interesse coletivo”, afirmou.

Agenda Positiva – A Semana da Indústria segue nesta quinta-feira, dia 25, com reuniões técnicas do Programa de Compras Governamentais de Indústrias do Acre (Comprac), assinatura da ordem de compra para processos do setor gráfico e termos de concessão para cooperativas da indústria de extração mineral.

A Fieac homenageia empresários do setor em encontro no auditório da instituição, a partir das 18 horas de quinta-feira, 25, Dia Nacional da Indústria.