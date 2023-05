Jovem  saiu do Acre, criou caderno especial e empreende em SC  

Sara Dias chegou ao Acre com menos de um mês de idade e se criou no bairro Floresta Sul, em Rio Branco, até que um dia, aos 18 anos, decidiu ir estudar no Sul do País. Esteve no Paraná fazendo faculdade de direito e depois foi para Joinville, onde decidiu começar um negócio na área de papelaria.

Entre idas e vidas, avanços e revezes acabou criando um caderno que chamou muito a atenção na sua lojinha na plataforma Shopee (www.shopee.com/le.clair), misturando o que há de mais moderno na encadernação.

“É um caderno para scrapbook, utilizado para quem ama álbuns personalizados. Ideal para registrar momentos especiais de forma criativa. Ele tem a capa preta com folhas pretas 180 gramas resistente para os trabalhos manuais”, diz, detalhando o principal produto de sua papelaria, que batizou com o nome de Le Clair e o símbolo é a velha e boa pena de escrever.

Esse tipo de caderno tem virado febre nas plataformas mas também há muita procura no meio físico. Com a ajuda de familiares e o apoio de mais de centenas de seguidores na Shopee e no Instagram, a jovem empreendedora da Amazônia deixou o emprego e decidiu abrir seu próprio negócio, fundando, no bairro Costa e Silva, em Joinville, a loja física da Papelaria Le Clair.

O negócio está muito no começo e há grandes desafios a serem superados mas, segundo Sara, os produtos são de alta qualidade e há muita diversidade. Além de cadernos, canetas, material escolar em geral, Sara disponibilizou serviços de encadernação, que é o forte do empreendimento.

Aliás, a Wikipedia tem uma definição poética para esse tipo de serviço: “Encadernar, no sentido estrito, é unir, ordenadamente, por meio de costura sólida, os cadernos de uma obra, para formar um volume compacto, cobrindo-o com uma capa para proteção e embelezamento ou simplesmente juntar as folhas de forma a que seja mais fácil manuseá-las”.

“É isso. Encadernar é poesia, deixa o conteúdo mais bonito”, diz a jovem empreendedora, lembrando que existem muitos meios de encadernação -e o sistema mais popular na loja da Sara é o wire-o, que é uma encadernação em espiral, porém com mais qualidade para o resultado final e maior durabilidade. Embora para alguns uma espiral comum e o wire-o pareçam iguais, existe diferença sim e são elas as características que contribuem com o funcionamento e com a melhor qualidade do produto.

A papelaria tem site e Whatsapp por onde é possível fazer compras e tirar dúvidas sobre encadernação: (47) 3427-2910.