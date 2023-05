Inscrições para o Encceja 2023 estão disponíveis até 2 de junho

As inscrições para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) estão disponíveis até o dia 2 de junho, por meio do site http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/. Os interessados podem se inscrever gratuitamente, informando CPF, data de nascimento, e-mail, telefone para contato, indicar a unidade da federação e o município onde desejam realizar a prova, além do nível de ensino para o qual desejam a certificação.

Como nos anos anteriores, o Encceja no Acre será aplicado somente em Rio Branco, Brasileia, Feijó e Cruzeiro do Sul.

O candidato que necessita de atendimento especializado também deverá indicar, no ato da inscrição, o recurso de acessibilidade de que necessita.

Neste ano o exame contará com novidades. Serão disponibilizados prova em braile, tradutor-intérprete em Libras, prova com letra ampliada, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, leitura labial, tempo adicional, calculadora, sala de fácil acesso, mesa e cadeira adequados e apoio para pernas e pés.

A idade mínima para os participantes do exame voltado ao ensino fundamental é de 15 anos, até a data da prova. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos completos.

A aplicação das provas, tanto para o ensino fundamental quanto para o médio, está prevista para 27 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal.

O exame é voltado para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou ensino médio em idade escolar e pretendem obter o certificado de conclusão.

O Encceja, nesses casos, é o caminho mais rápido para o participante conseguir o certificado, sem necessariamente ter estudado os quatro ou três anos de ensino regular.

O resultado do exame será divulgado através do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o candidato deverá acessar a área de resultados utilizando o número do CPF e a senha criada durante o processo de inscrição.