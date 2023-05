Hassem lamenta ausência de deputados federais em seminário

O deputado Tadeu Hassem disse nesta terça-feira (23) que o seminário promovido pelo Senado sobre segurança nas fronteiras em Brasiléia contou com 12 deputados estaduais, destacando o discurso do colega Pedro Longo. “Fiquei honrado e agradeço a visita do ministro Flávio Dino, que trouxe toda estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública, além de valores vultuosos, equipamentos para Patrulha Maria da Penha e armamento”, relatou o deputado.

Ele lamentou a ausência da maioria dos deputados federais.

Em outro tema, Hassem disse que é necessário cumprir a emenda constitucional em favor dos temporários do ISE e Iapen.

