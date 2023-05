O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (23) que há uma situação que a cada dia que passa aumenta a angústia das pessoas. Já foi dito, segundo ele, que a Casa apoia os trabalhadores do ISE e Iapen -e mais recentemente foi falado também que a decisão do governo é cumprir a lei.

“Penso que a Aleac precisa liderar o processo de equação dessa situação”, pediu, dirigindo-se à Mesa Diretora da Assembleia. “As emendas constitucionais são as únicas leis que nascem no PLenário da Casa e terminam com a decisão da Casa. Ela inicia e finda sua tramitação no Poder Legislativo”, relatou.

A responsabilidade política de fazer cumprir a emenda é do Poder Legislativo. Ele pediu que os servidores fossem recebidos em Plenário e explicou que não incompatibilidade com nenhum fator, seja orçamentário ou dos concursos, para que a lei seja cumprida. “Um ato de legalidade e humanidade”.

