“Hoje eu vou usar a tribuna para fazer indicações. Gostaria de estar aqui agradecendo e não cobrando, mas infelizmente, não dá”. A frase é do vereador Joaquim Florêncio, durante pronunciamento na sessão de quarta-feira, 17, na Câmara Municipal de Rio Branco, ao pedir a prefeitura benfeitorias nos bairros da Capital.

O primeiro bairro citado pelo vereador foi o Floresta Sul. “A Rua Raimundo Malaquias está acabada. Não passa carro e de pé é preciso usar bota sete léguas. Falei com o secretário Assis, mas parece que até contratarem as empresa, não haverá serviço executado. A população pede socorro, mas a resposta nunca chega”.

Florêncio mencionou também o Conjunto Habitacional Cidade do Povo. “Peço com urgência que façam manutenções nas praças, quadras e academias populares daquele bairro. Uma liderança de lá me procurou e disse que está tudo acabado”, falou.

O vereador solicitou tapa buraco e limpeza no bairro Rosalina. “O pessoal lá cobra todo dia melhorias, então vou continuar fazendo a Indicação até atenderem alguma. Peço mais uma vez tapa buraco e limpeza, e que façam uma reforma no campinho de futebol de lá. Todo mês eu pago R$ 80 para limparem, mas a responsabilidade mesmo é da prefeitura. São dois campos para roçar. Pedi ao secretário porque o mato está grande, mas não obtive resposta”.

Por fim, o Joaquim destacou a inauguração do campo de futebol no bairro Calafate, fruto de Indicação dele. “Na segunda-feira estive lá no campo para a inauguração. O prefeito Tião Bocalom estava lá, juntamente com secretários municipais. Fiquei um pouco constrangido na ocasião porque, apesar de se tratar de uma Indicação minha, o Executivo preferiu ignorar essa informação. Fiquei feliz com o resultado, pois a comunidade lá no bairro ficou satisfeita”.