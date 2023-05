Fiscalização atinge 30 postos de combustíveis no Acre; oito são notificados

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Instituto de Defesa e Proteção do Consumidor do Acre (Procon/AC)Durante toda esta semana, foram fiscalizados Cerca de 30 postos de combustíveis da capital, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Capixaba, no intuito de verificar a quantidade e a qualidade dos combustíveis comercializados. Oito deles foram notificados.

A ação é resultado de um termo de cooperação técnica e operacional entre o Procon/AC e a ANP para desenvolvimento de atividades que compreendem ações de fiscalização, georreferenciamento, garantia da segurança do abastecimento, a melhoria da gestão das ações de fiscalização, a promoção da economia de recursos públicos, subsídio de ações de defesa da concorrência, de gestão de programas de monitoramento de qualidade de combustíveis e similares, e de gestão de fluxos logísticos.

Segundo John Lynneker, chefe de fiscalização do Procon, a ação tem o intuito de oferecer o melhor ao consumidor acreano, e visa combater qualquer tipo de fraude, seja na quantidade ou na qualidade dos combustíveis.