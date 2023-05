Vinicius Charife: os grandes investimentos na educação do Acre

Pelas águas do sinuoso Juruá, em meio aos varadouros de Xapuri, passeando pelas ladeiras de Cruzeiro do Sul e subindo pelos degraus de Marechal Thaumaturgo, com as peculiaridades de um estado amazônico que possui uma geografia diversa, com uma grande quantidade de ramais, terras indígenas e comunidades ribeirinhas, está o Acre enfrentando desafios na área da educação.

Essas características trazem aspectos únicos para o acesso da população ao ensino e também para a distribuição de recursos. Há também particularidades culturais e sociais na região, que exigem atenção especial por parte das autoridades educacionais.

Apesar desses obstáculos, o governo do Acre tem investido significativamente na educação nos últimos anos, em um momento que o estado atende aproximadamente 145 mil estudantes em todo o território, com um total de 611 escolas, sendo 176 urbanas, 285 rurais e 150 indígenas, além dos 266 anexos.

De olho no futuro, neste ano o governo deu um passo importante na inclusão digital dos alunos, com a distribuição gratuita de 40 mil tablets equipados com chip de internet móvel, aos estudantes do ensino médio e das escolas indígenas. Essa iniciativa representa um grande avanço na democratização do acesso à informação e ao conhecimento, sobretudo em uma região que muitas vezes é esquecida pelos centros de poder do país.

Mas a preocupação do governo do Acre não se limita apenas à inclusão digital. Em 2023, todas as escolas do ensino médio estão recebendo kits com equipamentos de laboratório de química, física, biologia, matemática e informática, além de um novo material didático físico e digital, desenvolvido por um dos melhores institutos educacionais do país. Essa medida representa um grande investimento na formação dos alunos, proporcionando a eles a oportunidade de explorar conceitos teóricos na prática e desenvolver habilidades essenciais para a vida acadêmica e profissional.

Outra grande iniciativa da gestão Gladson Cameli é o Prato Extra, atualmente o maior programa social do Executivo estadual, que se tornou um sucesso entre as famílias acreanas, por ter tido continuidade durante o período de recesso escolar e garantido alimentação saudável e de qualidade para mais de 125 mil alunos em todos os municípios do estado, contribuindo para combater a insegurança alimentar, um problema em todo o Brasil.

Foi também na gestão Gladson que todos os servidores da Educação receberam um aumento de 14,95%, a contar de janeiro de 2023. O aumento foi aplicado a todas as tabelas remuneratórias dos profissionais da pasta, que atualmente possuem uma folha de pagamento projetada em R$ 1,27 bilhão, considerada viável para o estado quando colocada como prioridade.

É inegável a importância que o governo do Acre atribui à educação, evidenciando um compromisso firme com a formação das futuras gerações e com o desenvolvimento socioeconômico do estado. O caminho a ser enfretado ainda é longo, mas, com as iniciativas corretas, trilha na direção certa para alcançar índices cada vez melhores no âmbito nacional, resultado de um planejamento construído para colocar o Acre entre os dez melhores ensinos públicos do país nos próximos anos.

É necessário continuar superando os desafios geográficos e sociais, investindo em tecnologia, otimizando cada vez mais a formação dos profissionais da comunidade escolar e a implementação de projetos inovadores, para que todos os alunos do Acre possam ter acesso a uma educação de qualidade, preparando-os para os desafios do futuro e contribuindo para o desenvolvimento sustentável de nosso estado.

Vinícius Charife é jornalista e atua na Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre