Surto faz Saúde abrir novos leitos para casos de síndromes gripais no Acre

Para fortalecer o enfrentamento às síndromes gripais e respiratórias, incluindo o vírus influenza A e B, vírus sincicial e demais vírus, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), anunciou nesta quinta-feira, 18, a ampliação de números de leitos nas unidades estaduais de saúde.

Dado o aumento de casos, a secretária adjunta de Assistência à Saúde da Sesacre, Ana Cristina Moraes, informou que 15 leitos serão abertos no terceiro andar do Pronto-Socorro e 5 leitos na chamada sala vermelha, além de 5 leitos existentes no Hospital Santa Juliana, sendo solicitada a ampliação para mais 10 leitos e a abertura de 10 leitos pediátricos no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC).

“Estamos trabalhando nessa ampliação de leitos para dar vazão e acolhimento a esses pacientes que apresentam síndromes gripais e doenças respiratórias. Fazemos um apelo para a população se vacinar contra a gripe e que façam uso de máscaras, caso esteja gripado”, ressaltou Ana Cristina Moraes.

De acordo com o setor de vigilância dos vírus respiratórios a Sesacre, que tem acompanhado a ascensão de casos desde o mês de abril, percebeu um aumento na décima quarta semana epidemiológica até a semana passada, que equivale a décima nona semana.

Anub Martins, responsável técnica pela Vigilância dos Vírus Respiratórios, salientou que em comparação ao ano de 2022, quando foram registrados 7.643 casos até a décima nona semana, em 2023, na mesma data, foram registrados 9.852 casos. Foram registrados, ainda, dois óbitos de Cruzeiro do Sul, um com resultado positivo para vírus sincicial (VSR), diagnóstico de bronquiolite e o outro caso positivo para influenza B diagnóstico de pneumonia.

“Estamos entrando em um período sazonal para essas síndromes gripais, que durará aproximadamente 4 meses, e pedimos a população que se vacine e tome os cuidados com a hidratação e alimentação de crianças e idosos, devido ao período de estiagem, com a incidência de fumaças e o aumento de calor”, apontou Anub Martins.

O que é a influenza?

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório, provocada pelo vírus da influenza, que tem grande potencial de transmissão.

Existem quatro tipos de vírus da gripe: A, B, C e D. Os dois primeiros são mais propícios a provocar epidemias em ciclos anuais, enquanto o C costuma provocar alguns casos mais leves e o D não é conhecido por infectar ou causar doenças em humanos.

A vacinação anual contra a influenza permite, ao longo do ano, minimizar a carga do vírus e prevenir o surgimento de complicações, reduzindo os sintomas nos grupos prioritários além de reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde.