Durante seminário sobre segurança nas fronteiras, Acre recebe viaturas, equipamentos e aporte de quase R$ 100 milhões do Ministério da Justiça

Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre —

A cidade acreana de Brasileia sediou nesta sexta-feira, 19, o Seminário Segurança nas Fronteiras Brasileiras. O evento, promovido pela Comissão de Segurança Pública do Senado Federal e Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou com o apoio institucional do governo do Estado e da prefeitura municipal.

O seminário contou com a participação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, da vice-governadora Mailza, do senador Sérgio Petecão e da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, entre outras autoridades.

Os debates foram divididos em duas mesas temáticas: “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro” e “O que dizem os Dados e as Pesquisas sobre o Tráfico de Drogas Transfronteiriço nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro?”

Em seu pronunciamento, Flávio Dino destacou as políticas públicas integradas que serão implementadas nos próximos anos pelo governo federal, juntamente com os estados e municípios.

“Queremos aumentar a nossa presença e reforçar as parcerias. Como representantes do governo federal, estamos aqui para ouvir quem está na ponta e entende as necessidades de uma região de fronteira”, enfatizou.

O ministro falou, ainda, que já procurou o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) para a destinação de R$ 1,2 bilhão do Fundo Amazônia para investir na área da Segurança Pública nos noves estados da região.

A vice-governadora do Acre destacou a união das instituições para discutir as dificuldades enfrentadas na região de fronteira e, acima de tudo, buscar as devidas soluções.

“Temos uma grande área fronteiriça e a realização deste seminário é muito importante para que os problemas existentes sejam apresentados e solucionados”, afirmou Mailza.

A prefeita de Brasileia disse que o evento representa um marco para os municípios do Acre localizados na faixa de fronteira. “Traduzimos este dia como um momento de esperança, além de histórico para a Segurança Pública na nossa região”, pontuou.

Entrega de viaturas, equipamentos e aporte de R$ 99,1 milhões para a Segurança Pública

Durante o evento, o Estado recebeu do governo federal seis viaturas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), nove drones, 14 veículos descaracterizados, munições, armamentos e equipamentos. Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 3,1 milhões.

O ministro Dino garantiu, ainda, o fortalecimento do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a destinação de R$ 5 milhões, por meio da Operação Hórus, e a disponibilidade de R$ 91 milhões de provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública, para o Acre. “São recursos que o governo do Estado poderá escolher a melhor maneira de utilizá-los”, explicou.

O senador Petecão, atual presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, agradeceu o apoio da União ao estado. “Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, principalmente para esta região de fronteira, que tanto precisa de investimentos”, argumentou.