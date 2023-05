Dino no Acre: segurança na fronteira é tema de viagem do ministro

O governo do Acre recebe o ministro da Justiça, Flavio Dino, nesta sexta-feira, 19, em Brasileia, onde será realizado o seminário Segurança nas Fronteiras Brasileiras, com a presença do governador Gladson Cameli.

Na oportunidade, será apresentado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), com a entrega de viaturas e equipamentos destinados a fortalecer as ações da Segurança Pública no estado.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel José Américo Gaia, informa que “será apresentado um diagnóstico, que servirá para os novos programas e planejamento, tanto do Estado quanto do governo federal, principalmente na captação dos recursos e implementação no terreno das atividades que deverão ser desencadeadas para o combate de crimes transfronteiriços”.

A agenda será acompanhada pelo senador Sérgio Petecão. O evento contará com duas mesas de exposição e debate; a primeira, “Ações para enfrentamento aos crimes nas fronteiras do arco norte brasileiro”, realizada na parte da manhã, será mediada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. À tarde, mediada pela secretária nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Rodriguez, “O que dizem os dados e as pesquisas sobre o tráfico de drogas transfronteiriço nas fronteiras do arco norte brasileiro?”.