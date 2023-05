Acre desmatou 18 km2 em 2023 mas divisa com RO e AM preocupa

Na soma, o Acre desmatou 18 quilômetros quadrados nos primeiros quatro meses de 2023, contribuindo com 2% do total desflorestado na Amazônia no período (1.203 km2). A região Norte passa por um período de queda no desmate, segundo o Imazon. “A derrubada da floresta amazônica teve uma queda de 36% no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022”, diz o Instituto em seu último boletim com os dados de abril.

A preocupação, no entanto, se concentra em uma região que envolve o Acre: “Estamos reiteradamente alertando sobre o avanço do desmatamento no sul do Amazonas, na região de divisa com os estados do Acre e Rondônia, conhecida como Amacro, onde atualmente existe uma forte pressão pela expansão agropecuária. São necessárias medidas urgentes de fiscalização e destinação de terras públicas no local para evitar novas derrubadas, como infelizmente estamos vendo todos os meses”, alerta Bianca Santos, pesquisadora do Imazon.

Recentemente, o governo do Acre divulgou que o número de alertas de desmatamentos no Estado reduziu 38% no primeiro trimestre de 2023. Os dados são baseados em um levantamento feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).