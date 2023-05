Igor Bandeira é o novo comandante do BOPE do Acre; veja currículo

Uma formatura na tarde desta quarta-feira, 17, marcou a passagem de Comando do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O major Igor Bandeira assumiu a unidade especializada no lugar do coronel Cristian Moura, que assume a Diretoria de Ensino da corporação.

A vice-governadora Mailza destacou a importância da solenidade. “Esses eventos não são meramente formais, são a materialização dos objetivos traçados por esses nobres policiais e de tantos outros que por aqui passaram em 107 anos da PM Acre”, disse.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, enfatizou a importância das condecorações para os militares: ” Os senhores fazem nossa Polícia Militar ser forte e existir, cumprindo fielmente seu papel institucional”, destacou.

O novo comandante do Bope, major Igor Bandeira, enfatizou a importância de estar à frente de uma unidade altamente capacitada. “Aceitei a missão com orgulho, pois é um privilégio trabalhar com uma tropa tão bem treinada, comprometida e disciplinada; esses bravos guerreiros passaram por um treinamento rigoroso em suas especializações”, disse.

Estiveram presentes à solenidade o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp), coronel RR Evandro Bezerra; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Charles da Silva; o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Glauber Feitosa; o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo (ISE), o coronel RR Mário César Freitas; e outras autoridades militares e civis.

Currículo

O novo comandante do Bope ingressou na corporação em 2005, no Curso de Formação de Oficiais (CFO). Ao longo dos 17 anos de serviço, possui Curso de Distúrbios Civis (CDC) e Gerenciamento de Crises pela PMAC e Aperfeiçoamento de Oficiais pela Polícia Militar de Rondônia.

Em sua carreira profissional atuou no 6° Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Na área acadêmica, possui formações em Direito e Ciências Sociais, com especializações em Direito Penal e Processo Penal.

Condecorações

A solenidade também foi marcada pelas condecorações de policiais militares que têm 20 e 10 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Acre (PMAC) e à sociedade acreana. O evento faz parte das atividades alusivas aos 107 anos da corporação.