O que Pascoal diz esperar da Conferência Estadual de Saúde

Com o objetivo de estimular discussões de propostas que norteiem políticas públicas para o SUS, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em parceria com o Conselho Estadual de Saúde do Acre (CES/AC), realiza de terça a quinta-feira, 23 a 25, a 9ª Conferência Estadual de Saúde, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. O evento terá como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”.

A abertura da conferência se dará no dia 23, às 16h30, e as discussões e propostas nos dias 24 e 25, das 7h30 às 17h30. O público-alvo do evento são gestores, trabalhadores, usuários do SUS, convidados e participantes.

A 9ª Conferência tem o intuito de mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade acerca da saúde como direito fundamental, pautando no debate a necessidade da garantia de financiamento adequado e suficiente para o SUS.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, salientou que o evento promove não somente a possibilidade de um grande debate, mas também fortalece ações concretas e em nível nacional. “As propostas que serão discutidas serão levadas até Brasília, garantindo mais força às políticas de saúde pública”, destacou.

De acordo com o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Elenilson Silva, a 9ª Conferência contará com a participação de 200 delegados dos 22 municípios do estado, eleitos nas conferências municipais, e 24 conselheiros estaduais de saúde, como delegados natos.

“Os participantes dos debates ajudarão a culminar a aprovação diretrizes e propostas, que garantirão os avanços na política de saúde no Acre, definindo as melhores propostas para levar à 17ª Conferência Nacional de Saúde”, ressaltou o presidente do CES/AC.