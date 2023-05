Nesta terça-feira, 18, uma guarnição da Polícia Militar do Acre prendeu quatro pessoas e apreendeu dois menores, no município de Capixaba, após populares denunciarem uma operação de tráfico que acontecia em uma casa abandonada. O grupo foi conduzido após ser pego em flagrante portando drogas como maconha, crack e merla.

Os militares patrulhavam pelo bairro Paraíso e seguiram a denúncia até uma casa abandonada, que estava com portas e janelas abertas. Seis pessoas estavam no local e ficaram nervosas com a intervenção policial. Eles portavam diversas pedras de crack, duas barras de maconha e mais de 20 papelotes de merla, droga derivada do crack.

O grupo foi conduzido à delegacia local para as devidas providências.