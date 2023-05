As ações do Acre no enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes

O dia 18 de maio se volta para a mobilização e conscientização de toda a sociedade brasileira quanto ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Frente a isso, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) realizou um pit stop na Avenida Ceará de Rio Branco, engajando a população.

Os servidores da pasta realizaram o serviço educativo disseminando informações acerca do estabelecimento de relações de respeito, o conceito de violência sexual e maneiras de denunciar violações de direitos humanos. Com a ajuda de panfletos, adesivos e faixas foi evidenciada a importância da data histórica.

Panfletos informativos foram distribuídos com informações sobre a data nacional. Foto: Carlos Alexandre/Seasd

“O cuidado com os jovens é transversal e compete às diversas áreas do governo do Estado, porém, a participação de toda a população é imprescindível para proteger as crianças e adolescentes de qualquer ato de violência”, ressalta Adriana Pepes, diretora de Assistência Social do Estado.

A data foi instituída há 50 anos, após um crime que chocou a sociedade, o assassinato de uma menina de oito anos, no Espírito Santo, que até hoje permanece sem solução. Por outro lado, instituições e o corpo social têm se mobilizado para a construção de estratégias para que nenhuma criança ou adolescente tenha que vivenciar as marcas da violência sexual ou da impunidade.

Para denunciar abuso sexual e demais violações de direitos humanos, use o Disque 100, um serviço de discagem direta e gratuita disponível para todo o Brasil, o qual recebe denúncias e dissemina informações sobre direitos de grupos vulneráveis.

Outras instituições também podem ser acionadas para a realização de denúncias como o Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E para crimes na internet, acesse: new.safernet.org.br/denuncie