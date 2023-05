742 novas vagas para cursos na área de gastronomia; saiba mais

Os cursos ofertados são: Boas Práticas na Manipulação de Alimentos (136 vagas), Cozinha Brasileira (117 vagas), Cozinha Internacional (69 vagas), Cozinha Japonesa (114 vagas) e Sustentabilidade Aplicada Á Cozinha (306 vagas). As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira (17.05) e serão encerradas no dia 15 de junho.

CLIQUE AQUI e faça sua inscrição.

“É muito importante que os profissionais do turismo estejam sempre qualificados e atualizados com os temas do setor. Para isso, o MTur oferta cursos gratuitos e de amplo acesso, pois sabemos que a qualificação é um dos pilares que ajuda a trazer mais qualidade para o nosso turismo. Todos saem ganhando com profissionais capacitados, por isso, não deixe de aproveitar essa oportunidade”, destaca a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Os cursos se enquadram como “cursos livres”, são 100% gratuitos e ofertados na modalidade a distância (EaD), sendo essa a 4ª oferta realizada pelo MTur em parceria com o SENAC-PR. A Pasta já havia disponibilizado, na oferta anterior, 584 vagas voltadas à qualificação gastronômica.

MAIS APRENDIZADO – Recentemente, o MTur também ampliou a oferta de vagas para o curso de Turismo Responsável. Agora, serão 3 mil vagas para interessados no curso de extensão voltado para gestores públicos e privados de turismo, empresários da hotelaria, empreendedores, consultores, profissionais, estudantes, e prestadores de serviços turísticos. As inscrições vão até 31 de maio.

CLIQUE AQUI e faça sua inscrição

O curso é realizado em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e inicialmente contava com 300 vagas. Mas, devido à grande procura, foram abertas mais 2,7 mil vagas. O resultado com a lista dos selecionados será divulgado em junho.

Também disponível na modalidade EaD, a qualificação conta com 3 módulos de 20 horas cada, abordando conteúdos voltados aos temas Turismo Sustentável, Turismo de Base Comunitária e Segurança Turística.