PF está nas ruas do Acre à caça de oito faccioados; saiba mais

A Força-Tarefa de Segurança Pública no Acre (FTSP-AC) deflagrou na manhã desta quarta-feira (17/5) as operações Califórnia e Ravena. O objetivo é cumprir 16 mandados judiciais: oito de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Estadual de Delitos de Organizações Criminosas do Acre.

O trabalho policial teve início em 2022 e identificou diversos integrantes de facção criminosa, de âmbito nacional, com atuação no estado do Acre e em outras unidades da federação. O grupo é responsável por extorsões, tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos. A operação de hoje foi deflagrada no Acre (Rio Branco) e no Paraná (Londrina).

Os envolvidos responderão pelos crimes de promover e integrar organização criminosa armada que utiliza da participação de adolescentes, cujas penas, se condenados, podem ultrapassar a 20 anos de prisão.