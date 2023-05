Defasagem leva PGM e outros órgãos a abrirem concurso público com quase 70 vagas em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, anunciou os detalhes acerca do concurso público para provimento de cargos efetivos da administração direta e indireta do município. De acordo com o gestor, a realização das provas, objetiva e discursiva e a entrega dos títulos da administração direta ocorrerá no dia 9 de julho e da administração indireta será no dia 16 de julho de 2023.

“Nós temos um problema sério que já vinha um bom tempo que é a Procuradoria Geral do Município. A procuradoria geral já teve 16 procuradores. Hoje nós temos apenas 14 atuando, só que a demanda do município depois da nossa gestão ampliou demais, a procuradoria que o diga, em função do município ter assumido muitos trabalhos e serviços que o Estado fazia e que o município não fazia.

Dentre os cargos estão:

– Técnico em Informática;

– Auditor Municipal de Controle Interno;

– Contador;

– Procurador Municipal;

– Analista Previdenciário;

– Assistente Social;

– Analista;

– Tecnologia da Informação;

– Procurador Jurídico Previdenciário

Segundo o secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, a decisão para a escolha dos cargos efetivos foi pelo critério de defasagem de alguns serviços que o concurso vem suprir para garantir o melhor atendimento à população.

“Nós tivemos a aposentadoria de três colegas procuradores, um afastou-se porque passou em outro concurso, temos a previsão nos próximos dois anos de mais três aposentadorias, esses procuradores pelo aumento da demanda na parte fiscal, na parte tributária estão aí já a tempos sem tirar férias ou gozo de licenças por conta da carência e necessidade, foi um ponto, Contador, nós temos mais de dez anos que não tem concurso público.

O Procurador Geral do Município Joseney Cordeiro, diz que há 15 anos não havia concurso para ampliar o quadro. Com isso, ao invés de progredir houve uma regressão da instituição..

“E a medida que o tempo passa, o serviço vai aumentando, o trabalho vai aumentando e a gente tem que cobrir esses três colegas que saíram com o mesmo quantitativo. Então hoje, os colegas vêm trabalhando além do tempo, do horário, finais de semana.”

O prefeito lembrou ainda que há 11 anos de existência o RBPrev não tem o seu quadro próprio de funcionários e que o concurso vem suprir de forma efetiva essa demanda.

“Nós temos o prazer de dizer que nós estamos fazendo o RBPrev funcionar como manda a lei, ou seja, ele ter o seu quadro de funcionários próprios. Isso é muito importante. Ao todo são 68 vagas, incluindo o cadastro de reserva”, concluiu.