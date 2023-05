A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi) prevê que entre os dias 15 e 21 de maio terá volume acumulado que pode variar de 5 milímetros até 50 mm no período, mostrando forte redução na precipitação pluviométrica no Acre -indício de que o verão está próximo.

A Semapi se baseia no prognóstico do satélite NCEP-GFS/USA, que mostra um fenômento tecnicamente chamado de ´anomalia negativa´ na regional do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Alto Acre e Baixo Acre.

Nessas regiões, as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período.

Todas as plataformas de medição dos rios mostram redução nos mananciais. O nível do Rio Acre em Rio Branco, por exemplo, vive intensa vazante: saiu de 7,55m no fim de semana para 5,64 nesta segunda-feira (15).