Aquele sol típico do Acre. Uma galera animada. Muita água para hidratar. Música agitada. Aquecimento. Foi esse clima que deu lugar aos preparativos para a tradicional Corrida Tiradentes, realizada neste domingo, 14, Dia da Mães. O ponto de largada foi em frente ao Quartel do Comando-Geral, no centro de Rio Branco. O evento, promovido pela Polícia Militar do Acre (PMAC) em parceria com a Acrerunning Eventos, faz parte da programação de 107 anos da instituição.

Largada da Corrida Tiradentes foi em frente ao Quartel da Polícia Militar Foto: Clemerson Ribeiro.

O evento reuniu polícia e comunidade, no intuito de promover aproximação com a instituição, bem como estimular a prática de esportes, voltada para a saúde e o bem-estar físico e mental. Nesta edição, a competição teve o total de 327 inscritos, sendo 263 civis e 64 militares, que disputaram os percursos de 10 e 5km, em diversas categorias.

A tradicional Corrida Tiradentes da Polícia Militar reúne polícia e comunidade. Foto: Clemerson Ribeiro

Figura carimbada na corrida, Jefferson Silva, mais conhecido como sargento P. Silva, venceu a competição no percurso de 10km pela quinta vez. “É uma festa bonita. Me sinto feliz por representar a PM nas competições, tanto nacionais como internacionais. A PMAC é uma instituição que trabalha tanto fazendo o serviço ordinário, como fomentando a prática do esporte”, disse.

O sargento P. Silva faturou o primeiro lugar no percurso de 10km, categoria policial militar. Foto: Silva Barbosa

Já a soldado Cristina Queiroz conquistou pela primeira vez o lugar mais alto do pódio, na modalidade 5km. “Me sinto muito feliz e realizada em ganhar o primeiro lugar, ainda mais na categoria militar, representando a polícia, que é a minha profissão. A vitória é sempre muito satisfatória quando você sente que se superou“, declarou.

A soldado Cristina subiu ao pódio pela primeira vez na competição. Foto: Silva Barbosa

Os vencedores cruzaram a linha de chegada ao som da Banda de Música da PMAC, que também executou um repertório especial em homenagem às mães. Após o percurso, os participantes puderam se refrescar com o banho de mangueira oferecido pelo Corpo de Bombeiros (CBMAC).

Primeiros colocados em cada categoria receberam troféus da Polícia Militar Foto: Clemerson Ribeiro

Veja a lista dos vencedores da competição:

PERCURSO 10 km

Categoria Policial Militar Feminino

1º Lugar – sargento Christiane Macedo (Potira)

Categoria Policial Militar Masculino

1º Lugar – sargento Jeffersson Silva

Categoria Policial Militar Veterano Feminino

1º Lugar – coronel RR Marilena Moreira

Categoria Policial Militar Veterano Masculino

1º Lugar – subtenente Francisco Neves

PERCURSO 5 km

Categoria Policial Militar Feminino

1º Lugar – soldado Edien Cristina Queiroz

Categoria Policial Militar Masculino

1º Lugar – cabo Wennedy Liberalino

Categoria Policial Militar Veterano Masculino

1º Lugar – capitão RR Antonio Pessoa

Categoria Comunidade Feminino

1º Lugar – Rosa da Silva Moreira

Categoria Comunidade Masculino

1º Lugar – Jefferson Ramos