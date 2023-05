BIOECONOMIA o que Gladson Cameli deixou claro sobre o Acre a investidores em Miami

Aliando recursos naturais e a utilização da tecnologia, a bioeconomia está presente nos mais diversos produtos do dia a dia. Com esse propósito de preservação, o governador Gladson Cameli participou nesta quarta-feira, 10, em Miami, do Simpósio sobre Inovação e Bioeconomia, com objetivo de criar produtos mais sustentáveis.

Acompanhado da secretária de Estado de Meio Ambiente e de Políticas Indígenas, Julie Messias, o governador enfatizou o papel de fortalecimento das relações e reafirmou a parceria em prol de um objetivo maior.

“O desenvolvimento sustentável é preservação ambiental, combatendo o desmatamento e fomentando a bioeconomia. O Acre possui hoje 85% da sua floresta natural preservada, e vem implementando e consolidando suas políticas ambientais por meio do Plano Estadual de Preservação e Controle do Desmatamento e Queimadas do Acre (PPCDQ). Quero deixar claro o nosso interesse em projetos que ajudem a melhorar a vida do nosso povo”, disse o governador.

Durante o encontro, foi criada a Câmara de Bioeconomia Amazônia Miami. A ação é fruto da parceria entre a Missão dos Estados Subnacionais Membros da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF) com a Universidade da Flórida para que produtos da sociobiodiversidade da Amazônia tenham acesso a mercados internacionais ajudando na criação de um sistema

regional de inovação com base na floresta e seus recursos.

“Estamos efetivamente atuando em prol do desenvolvimento sustentável do Acre. Demos um importante passo hoje com a criação da Câmara de Bioeconomia Amazônia Miami”, destacou Julie Messias.

Assinatura da Carta de Miami

Na ocasião, juntamente com os governadores do Peru, e o governador Marcos Rocha, de Rondônia, foi assinada uma carta de proclamação da cidade de Miami com o objetivo de haver um esforço para que os que mais necessitam possam usufruir do crescimento da economia.

“O nosso sonho é exportar os produtos amazônicos, que produzimos com tanto esforço, para todo o mundo, assim como consumimos os produtos produzidos na América do Norte”, completou o governador Gladson.