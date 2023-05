Programa Nossa Energia leva conscientização a adultos e crianças

O programa Nossa Energia está cumprindo agenda neste mês, levando informação de maneira lúdica e interativa sobre o uso consciente da energia elétrica, dicas de economia, além de orientações de segurança.

No dia 27 de maio, os alunos da escola Ilka Maria de Lima terão a oportunidade de conhecer os atrativos lúdicos do veículo que já percorreu os 18 municípios acreanos com acesso terrestre.

De acordo com o especialista em eficiência energética, Antônio Carlos Alves, o projeto tem sido muito bem recebido pelo público. “Os experimentos, informações e dinâmicas oferecidas dentro do caminhão encantam adultos e crianças. De maneira lúdica, conseguimos passar as informações sobre uso consciente da energia elétrica”, comentou.

O Nossa Energia faz parte do programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia por meio de boas práticas de consumo.

Além disso, durante o ano passado, foram substituídas 294 geladeiras e 2.271 lâmpadas no estado. Nos primeiros quatro meses de 2023, já foram substituídas 68 geladeiras e 1.429 lâmpadas.

Para ter acesso aos benefícios do projeto, a família precisa estar cadastrada na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), morar em bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica, estar conectada à rede de energia, estar adimplentes com a conta de energia e possuir equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.