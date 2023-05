Acre entre os 3 maiores consumidores de carne bovina do Brasil

O consumo do Brasil é 24,2 kg per capita, quase três vezes maior que a média mundial, 8,9kg por pessoa aoano, dado mais atual 2022, segundo a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO).

O estado do Amapá surpreende como líder no ranking de maior consumidor de carne bovina (30,5kg por pessoa), seguido do Mato Grosso do Sul 29,4 kg e Acre 28,3 kg.

Os menores consumos estão em Alagoas (15,0 kg), Ceará (15,4) e Espírito Santo (15,6), de acordo com o último dado da Pesquisa de Orçamentos Familiares POF, IBGE.

Mato Grosso segue líder na criação de gado com 28 milhões de cabeças abatidas em 2022 (equivalente a 15,8% da produção nacional) e possui um consumo de 24,3 kg de carne por pessoa ao ano, dentro da média nacional de 2022 e inferior a média nacional de 2018 (30,6kg), ano de referência da pesquisa.

Histórico do consumo per capita de carne bovina: década de 90 (20kg o menor), 2000 (21,7 kg), 2005 (27,3 kg), 2010 (30,3 kg), 2013 (33,3 kg o maior), 2015 (30,2 kg), 2018 (30,6 kg), 2019 (30,4kg), 2020 (27,6 kg), 2021 (26,1 kg), 2022 (24,2 kg).

O encarecimento da carne nos últimos anos e o desabastecimento da proteína no país, deixou consequências na alimentação dos brasileiros. O consumo de carne bovina atingiu 24,2 kg por habitante em 2022, o menor nível desde 2004, segundo relatório divulgado pela consultoria agro do Itaú BBA.

Ocorreu nos últimos anos uma migração de consumo de carnes bovina para outras proteínas animais, especialmente a carne de frango, porco e peixes.

O consumo médio global de carne bovina per capita é de cerca de 8,98 kg. O maior na Argentina (47 kg), seguido dos EUA (37 kg) e Brasil, ainda segundo a FAO.

Sobre o consumo por categoria de carne bovina: carnes “de primeira” e “de segunda”, apenas nove estados consomem carnes mais nobres que o restante do país – o qual as carnes “de segunda” são mais consumidas. Acompanhe o próximo artigo sobre a categoria de carnes por estados.

Os dados são da plataforma Brasil em Mapas.