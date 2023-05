O vereador Célio Gadelha (MDB), em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco, na manhã de quinta-feira, 11, evidenciando as pessoas que passaram e ainda sofrem com as consequências da alagação.

“A minha preocupação é com o pós-alagação, percebo que agora poucos falam nas famílias que foram alagadas, nós aprovamos aqui nesta Casa R$ 12 milhões para que essas pessoas sejam beneficiadas”, disse.

E acrescentou: “vamos atrás, pois é necessário que as pessoas tenham essa ajuda, ainda é uma situação deliciada”, finalizou. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)