Galeria do Palácio das Secretarias do Acre tem nova exposição

Em homenagem ao Dia das Mães, um iniciativa das secretarias de Planejamento (Seplan) e de Administração (Sead), em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos do Acre (Aapa), realizou nesta quinta-feira, 11, em Rio Branco, a inauguração da nova exposição da Galeria de Artes Visuais Palácio das Secretarias, intitulada Universos Femininos.

O evento contou com a presença de servidores e do representante da Fundação Elias Mansour (FEM), Glicério Gomes. A chefe de Departamento de Humanização da Sead, Aldenice Pereira, destacou a importância dos espaços culturais no ambiente de trabalho: “A galeria sempre traz exposições, e é sempre uma coisa diferente, principalmente, nas cores e nas formas. Enriquece o espaço, é como se cada artista trouxesse um universo diferente.”

Na mostra, obras da artista plástica Giulia Anastácio, que também é professora de desenho na rede pública estadual: “Minhas obras são bem coloridas porque é bem característico meu, já que eu trabalho com crianças. Busco sempre retratar o vitiligo e vejo a arte como um modo de me expressar”, relatou.

Segundo o curador da exposição, Glicério Gomes, “é uma alegria ter um espaço onde o artista plástico pode expor e vender os seus trabalhos”.

A exposição se estenderá durante todo o mês de maio, na Avenida Getúlio Vargas, 232 – Centro.