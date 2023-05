Circo Navegador exibe dia 18/5 filme acreano Noites Alienigenas

O Circo Navegador, grupo que comemora 25 anos de história em 2023 e mantém um Espaço Cultural em São Sebastião, exibirá, no dia 18 de maio, às 20h, o filme Noites Alienígenas, que foi o grande vencedor do Festival de Gramado de 2022. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos pelo WhatsApp: 12-2101-8249.

O longa aborda a periferia da Amazônia urbana, onde se encontram as fronteiras entre cidade e floresta, e o impacto da chegada das facções criminosas do sudeste do Brasil para essa região, trazendo mensagens de resistência, esperança e juventude. A trama acompanha, entre outros personagens, a história do jovem rapper Rivelino, que deixa a sua arte em forma de nave espacial pelos muros de Rio Branco, capital do Acre.

Cirquim do Serafim em São Sebastião

Já no dia 16 de maio, às 15h, acontecerá uma apresentação do espetáculo Cirquim do Serafim, que mostra dois palhaços que cultuam a imagem do Seu Serafim, o finado dono do circo, e perpetuam a sua presença por meio da crença de que ele ainda pode voltar. A dupla esfarrapada e faminta, porém feliz e com um humor, ao mesmo tempo ácido e ingênuo, chega de uma longa jornada em busca de seus sonhos, carregando na bagagem as dificuldades de uma vida de muito trabalho e poucos prazeres.

A sessão é exclusiva para a rede municipal de ensino de São Sebastião.

Sobre o Circo Navegador

O Circo Navegador está comemorando 25 anos de história e se consolidou em São Sebastião e no Litoral Norte como Ponto de Cultura (reconhecido pela Lei Cultura Viva) e mantém programação continuada. Pelo espaço já passaram personalidades incríveis como Juçara Marçal, Doralyce, Bia Ferreira, Luedji Luna, Lenna Bahule e Kiko Dinucci.

Local: Espaço Cultural Circo Navegador

Endereço: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 826 – São Sebastião – SP

Teatro: Cirquim do Serafim

Data: terça-feira, 16 de maio

Horário: 15h

Valor: gratuito

Local: Espaço Cultural Circo Navegador

Exclusivo para a rede municipal de Educação

Cinema: Noites Alienígenas

Data: quinta-feira, 18 de maio

Horário: 20h

Valor: R$ 20

Ingressos: 12-2101-8249