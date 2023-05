Marina Silva, ministra do Meio Ambiente , teve alta do Instituto do Coração, em São Paulo, nesta quarta-feira (10). Desde sábado (6), ela estava internada após ser diagnosticada com Covid-19 .

A ministra, de 65 anos, positivou para a doença após ter viajado à Terra Indígena Yanomami, no estado de Roraima. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, também estavam com ela.