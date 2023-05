O deputado Pedro Longo disse nesta terça-feira (9) que o workshop sobre os voos na região Norte conseguiu reunir todos os atores do sistema, como a Anac, representantes das empresas, comerciantes e moradores de Cruzeiro do Sul.

“Voos em horários inapropriados, falta de assistência aos passageiros, uma única empresa fazendo rota Rio Branco a Cruzeiro do Sul e fomos atrás de soluções”, disse, afirmando que saiu frustrado da reunião.

“A Anac, que deveria fiscalizar o serviço, infelizmente atua de forma leniente, não é proativa”, lamentou o deputado.

A proposta então é buscar outras empresas regionais, aparelhagem do aeroporto de Cruzeiro do Sul para permitir voos por aproximação e outras medidas, como a atração de voos internacionais.

“É inaceitável a situação atual. É hora de buscarmos soluções”.

