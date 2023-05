A deputada Maria Antônia disse nesta terça-feira (9) que esteve reunida com a coordenação do Morhan debatendo o aumento de casos da hanseníase nos municípios do Acre. “Fomos saber da Secretaria de Saúde o que poderia ser feito para amenizar”, relatou.

A proposta do governo é fazer um estudo de caso sobre a situação. “Hoje estão em Assis Brasil e vão estudos em todos os municípios”, observou. “Não era nem para existir a doença mas é o contrário. Crianças e jovens estão contraindo a hanseníase, afirma a deputada, parabenizando o trabalho desenvolvido pelo Morhan.

