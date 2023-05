O governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), retoma a convocatória para as inscrições na Escola de Música do Acre (Emac), em Rio Branco.

Trata-se do preenchimento de vagas remanescentes para estudantes da rede pública e particular. Ao todo, serão oferecidas 155 novas matrículas nos cursos de formação inicial.

Os interessados devem comparecer entre os dias 10 e 12 de maio na Emac e apresentar os seguintes documentos: declaração escolar e uma foto 3×4, além de uma cópia da certidão de nascimento ou RG, outra do CPF e uma do comprovante de endereço.

“Os estudantes de escolas públicas e particulares devem estar atentos à documentação exigida, pois as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de chegada”, destaca o coordenador-geral da Emac, Afonso Portela.

Para os alunos que estudam entre o 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental serão disponibilizadas os seguintes cursos e respectivas vagas; Canto (26), Violão (18), Guitarra (7), Contrabaixo (4), Ukulelê (4), Violino (3), Piano/Teclado (3).

Já para os estudantes do Ensino Médio, segue o cronograma de cursos e vagas; Canto (26), Violão (22), Violino (11), Ukulelê (9), Piano/Teclado (8), Bateria (6), Contrabaixo (5) e Guitarra (3).

A Emac está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, na extensão do Parque do Tucumã. O horário de atendimento será das 8h às 12h e das 14h às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelo contato telefônico: 3229-4918.