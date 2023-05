A Energisa assinou um convênio com as prefeituras de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter para revitalizar a iluminação pública em pontos estratégicos. Os municípios de Feijó, Jordão e Santa Rosa do Purus também serão contemplados com as ações. O investimento nos cinco municípios é na ordem de mais de R$ 1,2 milhão. As obras devem iniciar no segundo semestre de 2023.

O Projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética que prevê ações (substituição de equipamentos por outros mais modernos e eficientes) com o objetivo de reduzir os gastos com o consumo de energia elétrica.

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o processo de iluminação pública é de inteira responsabilidade das prefeituras. Assim, o próprio município é responsável pela elaboração de projeto, implantação, expansão, atendimento, operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública (luminárias acesas durante o dia ou apagadas durante a noite, por exemplo).

A Energisa continua arrecadando a contribuição de iluminação pública (CIP) através das contas de energia, repassando integralmente os valores à sua prefeitura municipal.

De acordo com o especialista em Eficiência Energética da Energisa Acre, Antônio Carlos Alves, os projetos de modernização da iluminação pública beneficiam toda a sociedade.

“Essa é mais uma iniciativa da Energisa para proporcionar mais conforto e segurança aos acreanos. Essa modernização vai melhorar muito a iluminação pública dos municípios atendidos, além de garantir o uso adequado de energia. Mais que um projeto de eficiência energética, esse é um projeto com foco nas pessoas”, explicou o especialista.

Desde que chegou no Acre, a Energisa já investiu R$ 8,8 milhões e passou por 17 municípios com o projeto que resulta numa economia de 4,9 MWh/ano as prefeituras atendidas. Recentemente, as obras de Rodrigues Alves e Acrelândia foram entregues a população.