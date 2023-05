Bregense leva denúncia de seringueiro contra o ICMbio no Caeté

O deputado Pablo Bregense relatou nesta terça-feira (9) a trajetória de Edival Silva, seringueiro “invisível da sociedade” que morava na região do Rio Caeté. “Foi trabalhar e quando voltou viu cenário de desrespeito de parte do ICMbio”, disse, apresentando um vídeo com o depoimento do trabalhador mostrando a casa destruída.

“O que a gente consegue do ICMbio é isso aqu. É uma barbaridade. As crianças estão traumatizados com as autoridades daqui”, diz, no vídeo, o seringueiro. “Não sou bandido, pago minhas coisas. Comprei aqui para cortar seringa”, completou o seringueiro no filme apresentado pelo deputado.

Bregense diz que não há um devido processo legal porque sequer comunicado foi sobre a ação do ICMbio. “Esta Casa não pode ficar calada”, disse, afirmando que emitirá nota de repúdio e enviará ofício à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

