O Acre é um dos estados da Federação com destaque nacional, ao conceder o Reajuste Geral Anual aos seus servidores públicos.

A concessão do reajuste só foi possível em razão do grande esforço da gestão econômica em garantir as boas condições da saúde financeira do Estado, de modo a não inviabilizar a folha de pagamento e a inoperância de outros serviços, como segurança e saúde.

Essas garantias são cruciais para o governador Gladson Cameli, que sempre enfatiza a importância do compromisso do governo com os servidores, sem prejuízo de atraso no pagamento: “Não adianta dar um aumento que as pessoas esperam, se tivermos que comprometer a folha de pagamento e o enquadramento do Estado na lei de responsabilidade fiscal”, destaca o governante.

O Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores, foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Gladson Cameli, no valor 20,32%, divididos em quatro parcelas anuais.

Secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto Correia, destaca a importância do reajuste anual do servidor público. Foto: Neto Lucena/Secom

“É importante destacar que não estão inclusos nestes valores as convocações de concursos públicos em andamento e outros concursos públicos que serão realizados nos próximos quatro anos.