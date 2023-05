A partir deste fim de semana, até o dia 14 de julho, estão abertas as inscrições para o primeiro concurso de Qualidade do Café do Acre, QualiCafé, para produtores de todo o Estado, com premiação de quase R$ 200 mil. A iniciativa é do governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), com o apoio de empresas e indústrias locais.

A empresa Budny Indústria e Comércio LTDA vai premiar o vencedor com uma estufa para secagem de café, com valor equivalente a R$ 150.000 e a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado do Acre LTDA (Sicoob Uni Acre) vai premiar o segundo colocado, com valor correspondente a R$ 10.833.

O terceiro lugar vai ser premiado pela empresa Café Contri Importação e Exportação LTDA, com R$ 10.500. A empresa Amazon Coffee LTDA premiará o quarto colocado, com R$ 10.050,00 e o quinto colocado será contemplado pela empresa Acrefert Industria e Comercio de Produtos Agrícolas LTDA, com prêmio no valor de R$ 5.050.

Previsto para acontecer em setembro deste ano, o concurso vai avaliar a classificação física e sensorial, identificando, premiando e promovendo os cafés Robusta produzidos no Acre, com o propósito de fortalecer todos os elos da cadeia.

As inscrições são isentas de taxas ou qualquer ônus para o participante, estão disponíveis para todos os produtores, podendo serem realizadas apenas nos escritórios da Seagri, em todos os municípios acreanos.

No ato da inscrição, o participante deverá entregar cópia do RG, CPF, documentos que comprovem a posse da propriedade, Ficha de Inscrição integralmente preenchida e assinada.

Acesse aqui a ficha de inscrição.

Acesse aqui o edital.