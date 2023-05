Após chacota de médicos sobre o estada de saúde da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Sindicato dos Médicos do Acre emitiu nota informando que o grupo de Whatsapp por onde circularam as piadas não é o oficial do sindicato.

Veja:

A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) informa que o grupo “Médicos Unidos” não é administrado pela entidade. O único grupo oficial é chamado de “Filiados”, existindo regras claras que proíbem a manifestação política, permitindo apenas assuntos médicos, debates trabalhistas, sindicais e a divulgação de informações do sindicato.

Os membros deste Sindicato também prestam solidariedade à ministra do Meio Ambiente Marina Silva e desejam boa recuperação.

A Diretoria do Sindmed-AC