DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL Nº 2/2023

O Presidente Substituto da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE torna pública a homologação do resultado final do Edital 02/2023, Processo Seletivo Simplificado Complementar para as funções de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), publicado no DOU nº 73, de 17 de abril de 2023, seção 3, página 112, na seguinte ordem: Função, UF, Localidade, número de inscrição, nome do candidato, data de nascimento, nota final, função de jurado, classificação por tipo de vaga e situação no processo seletivo simplificado complementar.

Função UF Localidade Número de Inscrição Nome ou Nome Social Data de Nascimento Nota Final Função de jurado Classificação Final Ampla Classificação Final PPP Classificação Final PCD Situação no PSS APM BA CACHOEIRA 18325 LETICIA REIS 31/08/1982 10 Sim 1 1 0 Classificado APM BA CACHOEIRA 18640 NEVILLE TRINDADE DA SILVA 25/01/1980 10 Não 2 2 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18642 MATHEUS SILVA DO CARMO 15/06/1983 10 Não 3 3 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18324 BENILDA TEIXEIRA SODRE 27/02/1985 10 Não 4 4 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18643 MARIA CELIZIA SILVA DOS REIS 10/02/1993 10 Não 5 5 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18318 GERCIANE DA CONCEIÇAO GONÇALVES 12/02/1993 10 Não 6 6 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18270 ALANA SANTOS MOREIRA 01/11/1993 10 Não 7 7 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18330 MARIA IRACEMA BARBOSA PEIXINHO 20/01/1994 10 Não 8 8 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18336 VERONICA MENDES DA FRANCA SILVA 24/04/1995 10 Não 9 9 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18674 ALILE FALCAO E SILVA MAIA DE CERQUEIRA 06/11/1995 10 Não 10 10 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18676 JUCARA PRADO DOS SANTOS 06/08/1965 7 Não 11 11 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18311 DAVI BARBOSA DE SOUZA 09/01/1986 7 Não 12 12 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18641 MIRNA BARBOSA DE LIMA 13/03/1987 7 Não 13 13 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18007 LUISE DOS SANTOS PEREIRA 19/02/1991 7 Não 14 14 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18327 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA BARBOSA 20/08/1993 7 Não 15 15 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18675 CLEIDE FERREIRA DE JESUS 10/09/1993 7 Não 16 16 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18345 NAIARA NASCIMENTO COSTA ARRUDA 04/05/1994 7 Não 17 17 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 17994 WALLACE DE JESUS FERREIRA 12/05/1994 7 Não 18 0 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18639 RAYANE MARIA SACRAMENTO CASAIS DOS SANTOS 16/11/1999 7 Não 19 18 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18672 ADRIANNE TEREZA DE OLIVEIRA MIRANDA 11/07/2004 7 Não 20 19 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18314 GABRIEL SILVA DE JESUS DA HORA 18/10/1999 5 Sim 21 20 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18321 JUCARA DO NASCIMENTO LEITE 02/06/1974 5 Não 22 21 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18306 ANA CAROLINA BARRETT ROCHA PIRES 19/11/1986 5 Não 23 22 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18673 ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA 11/11/1990 5 Não 24 23 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18678 MARCOS LUIS LEITE DOS SANTOS 01/02/1996 5 Não 25 24 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18278 ALEXIA NATALIA DOS SANTOS DA SILVA 02/09/1997 5 Não 26 25 0 Não eliminado APM BA CACHOEIRA 18677 LUCRECIA LUCIO MUNIZ 08/01/2000 5 Não 27 26 0 Não eliminado APM ES SERRA 17989 MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS 09/08/0977 10 Não 1 0 0 Classificado APM ES SERRA 18044 SANDRA MARIA VENTURIM 26/09/1959 10 Não 2 0 0 Classificado APM ES SERRA 18551 WALTER LUIZ GAZOLI 01/04/1971 10 Não 3 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18287 AGNALDO DE SOUZA ANGELO 09/04/1972 10 Não 4 1 0 Classificado APM ES SERRA 18531 VERUSKA SILVA RABBI 06/09/1974 10 Não 5 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18080 ERICA AQUILAR FERREIRA 05/04/1983 10 Não 6 2 0 Não eliminado APM ES SERRA 17998 RONAN MARTINS DE PADUA 06/11/1986 10 Não 7 3 0 Não eliminado APM ES SERRA 18568 TATIANE ROMANO DA SILVA 18/11/1988 10 Não 8 4 0 Não eliminado APM ES SERRA 18049 JULIANO AGUIAR DE OLIVEIRA 31/01/1989 10 Não 9 5 0 Não eliminado APM ES SERRA 18464 RENAN GONZAGA DOS SANTOS TORRES 01/08/1991 10 Não 10 6 0 Não eliminado APM ES SERRA 18065 LAILA PANCIERI PINHEIRO 24/03/1993 10 Não 11 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 17991 JOAO VICTOR DE MORAIS CUNHA 07/04/1996 10 Não 12 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18295 SABRINA SOLEDADE BRITES 26/09/1997 10 Não 13 7 0 Não eliminado APM ES SERRA 18569 FRANCIANY MARÇAL ASSIS BARROS 10/10/1998 10 Não 14 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18070 THAIS DE SOUZA NEVES LUBE 06/07/2000 10 Não 15 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18028 HERMANZIL ALVES DOELINGER 30/07/1965 7 Não 16 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18580 LOURDENILDE MOTA MENEZES 20/10/1976 7 Não 17 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18072 JAQUELINE DE SOUZA NEVES 03/09/1980 7 Não 18 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18467 PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES CAMPOS 15/02/1994 7 Não 19 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18575 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO CARDOSO 03/05/1999 7 Não 20 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18455 NAYARA FERREIRA DA SILVA 04/05/2004 7 Não 21 8 0 Não eliminado APM ES SERRA 18473 ALEXANDRE PAIVA SCHUNK RODRIGUES 18/12/2004 7 Não 22 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18074 APARECIDA DE FATIMA DE CARVALHO 28/03/1963 5 Não 23 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18088 IZAN ALEXANDRE DINIZ JUNIOR 06/02/1996 5 Não 24 0 0 Não eliminado APM ES SERRA 18574 BARBARA PEREIRA RIBEIRO FAGUNDES 04/12/1999 5 Não 25 9 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18303 MARCILIA BOZZI 13/02/1954 10 Não 1 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18550 BEATRIZ SANTOS DE ANDRADE 19/12/1966 10 Não 2 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18435 ADALTON DINIZ GONCALVES MAIA 19/10/1968 10 Não 3 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18579 EVANILSA STUHR REETZ 02/04/1971 10 Não 4 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18013 SONIA SOARES FRANCISCO 08/05/1971 10 Não 5 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18290 AGNALDO DE SOUZA ANGELO 09/04/1972 10 Não 6 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18398 ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA 09/05/1972 10 Não 7 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18530 VERUSKA SILVA RABBI 06/09/1974 10 Não 8 0 0 Classificado APM ES VITORIA 17987 MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS 14/08/1977 10 Não 9 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18441 ROBERTA DE FREITAS NETTO 23/02/1979 10 Não 10 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18543 RODRIGO FANTIN RAIMUNDO 10/12/1979 10 Não 11 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18083 ERICA AGUILAR FERREIRA 05/04/1983 10 Não 12 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18546 FLAVIA FARINA GOMES 10/04/1983 10 Não 13 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18037 GABRIEL DE MORAES UMAR 30/07/1984 10 Não 14 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18461 ISABELLA ZAMPROGNO BRUNOW 27/03/1985 10 Não 15 0 0 Classificado APM ES VITORIA 17910 LEANDRO PIONA DE SOUZA 28/10/1986 10 Não 16 0 0 Classificado APM ES VITORIA 18000 RONAN MARTINS DE PADUA 06/11/1986 10 Não 17 1 0 Classificado APM ES VITORIA 18542 RAYANE THIARA SANTOS GRIGIO 21/03/1988 10 Não 18 2 0 Classificado APM ES VITORIA 18567 TATIANE ROMANO DA SILVA 18/11/1988 10 Não 19 3 0 Classificado APM ES VITORIA 18050 JULIANO AGUIAR DE OLIVEIRA 31/01/1989 10 Não 20 4 0 Classificado APM ES VITORIA 18577 EZIRLAR VIANA DE JESUS 05/06/1989 10 Não 21 5 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18032 RODRIGO SALES LOURIÇAL NEVES 27/08/1990 10 Não 22 6 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18447 RENAN GONZAGA DOS SANTOS TORRES 01/08/1991 10 Não 23 7 0 Não eliminado APM ES VITORIA 17949 HELOISA DA SILVA SOARES 06/03/1992 10 Não 24 8 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18066 LAILA PANCIERI PINHEIRO 24/03/1993 10 Não 25 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18018 CLEBERSON CORREA SECUNDINO 30/12/1993 10 Não 26 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18564 LENICIA CAVALCANTI LENZI 13/02/1995 10 Não 27 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18554 RAIANNE STEPHANIE FIGUEIREDO PEDROSA AIRES 26/01/1996 10 Não 28 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18046 JOAO PEDRO PAZERA PEREIRA 14/02/1996 10 Não 29 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 17993 JOAO VICTOR DE MORAIS CUNHA 07/04/1996 10 Não 30 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18293 SABRINA SOLEDADE BRITES 26/09/1997 10 Não 31 9 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18562 DORVAL ALVES CLAUDINO 30/11/1997 10 Não 32 10 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18556 JULIANA ROMUALDA DA SILVA DE MACEDO 11/12/1997 10 Não 33 11 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18570 FRANCIANY MARÇAL ASSIS BARROS 10/10/1998 10 Não 34 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18571 WANDERSON DE JESUS GOMES 13/01/1999 10 Não 35 12 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18079 FRANCIELLE APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS LOUREIRO 21/02/1999 10 Não 36 13 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18069 THAIS DE SOUZA NEVES LUBE 06/07/2000 10 Não 37 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18085 WESLEY DA COSTA S RAMOS 18/10/2002 7 Sim 38 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18578 CRISTIANO SIMPLICIO RIBEIRO 17/10/1973 7 Não 39 14 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18547 KLEITON OLIVEIRA MOTA 27/04/1974 7 Não 40 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18581 LOURDENILDE MOTA MENEZES 20/10/1976 7 Não 41 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18273 ERICA BARBOSA SILVA 25/10/1978 7 Não 42 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18071 JAQUELINE DE SOUZA NEVES 03/09/1980 7 Não 43 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 17953 CRISTOPH KLUG 17/02/1988 7 Não 44 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18067 KATIA DA CONCEICAO FELIX 17/10/1988 7 Não 45 15 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18558 SIMOINE COSTA POZZATI 14/05/1989 7 Não 46 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18470 PEDRO ALEXANDRE RODRIGUES CAMPOS 15/02/1994 7 Não 47 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18533 VITORIA DIAS SILVEIRA DE SOUZA 31/05/1994 7 Não 48 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18560 JACIELL APARECIDA CARDOSO 21/06/1995 7 Não 49 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18433 PEDRO HENRIQUE NUNES PEREIRA DOS SANTOS 12/03/1996 7 Não 50 0 0 Não eliminado

APM ES VITORIA 18471 ISAQUE MENDES 23/09/1998 7 Não 51 16 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18283 IOSEF FIUZA SOUZA E SANTOS 29/12/1998 7 Não 52 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18576 MARCUS VINICIUS NASCIMENTO CARDOSO 03/05/1999 7 Não 53 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18572 GABRIEL VERONEZ ITABAIANA 13/08/2002 7 Não 54 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18451 NAYARA FERREIRA DA SILVA 04/05/2004 7 Não 55 17 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18535 ALEXANDRE PAIVA SCHUNK RODRIGUES 18/12/2004 7 Não 56 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18280 FILIPE SAMUEL DA SILVA MARTINS 09/03/2005 7 Não 57 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 17917 ELIAS JOSE CANDIDO 20/12/1960 5 Não 58 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18075 APARECIDA DE FATIMA DE CARVALHO 28/03/1963 5 Não 59 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18559 ANA DULCE LAZZARINI 26/08/1966 5 Não 60 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18025 JACIRA MOTA DOS SANTOS MENDES 23/06/1968 5 Não 61 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18538 ERICA FERREIRA DE OLIVEIRA MATOS 27/10/1974 5 Não 62 18 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18039 JANAINA DE MORAES UMAR 02/02/1986 5 Não 63 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18077 JESSICA JORDANA DA SILVA 12/08/1992 5 Não 64 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18042 BARBARA CORREA 04/12/1993 5 Não 65 19 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18068 ERICA SANTANA BARBOSA 23/09/1995 5 Não 66 20 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18089 IZAN ALEXANDRE DINIZ JUNIOR 06/02/1996 5 Não 67 0 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18400 JULIA DE OLIVEIRA LIMA ROCHA 22/09/1997 5 Não 68 21 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18573 BARBARA PEREIRA RIBEIRO FAGUNDES 04/12/1999 5 Não 69 22 0 Não eliminado APM ES VITORIA 18276 HALERANDRA DO NASCIMENTO QUEIROZ 26/10/2000 5 Não 70 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 18127 KÊNIA GOUVÊA BASTOS AGUIAR 15/08/1982 10 Não 1 0 0 Classificado APM MG ALEM PARAIBA 18492 MARCIANE LAMIM RIBEIRO 13/07/1987 10 Não 2 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 17889 CARLOS AUGUSTO ROCHA LEITE DE REZENDE 20/06/1995 10 Não 3 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 18122 YASMIN MARIA FELIPE TRECE 01/11/1995 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 17884 LISA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 14/07/1997 10 Não 5 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 17899 THAYS RODRIGUES DOS SANTOS 13/03/1993 7 Não 6 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 17885 PIERRE GALVÃO NETTO 09/10/1994 7 Não 7 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 17907 POLIANE DE FÁTIMA GONÇALVES SILVA 10/06/1999 7 Não 8 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 17887 IGOR MONTEIRO DE CASTRO VITRAL 15/09/2001 7 Não 9 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 18249 ARTHUR HENRIQUE ZAMBONI DOS SANTOS 09/03/2005 7 Não 10 0 0 Não eliminado APM MG ALEM PARAIBA 18131 HERLON VIEIRA DA SILVA 15/07/1981 5 Não 11 0 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18016 JOCILEY RODRIGUES DE SOUZA 05/04/1977 10 Sim 1 0 0 Classificado APM PA REDENCAO 18036 JULIO CESAR CORREA NONATO JUNIOR 13/06/1988 10 Sim 2 0 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18563 ROGERIA MARQUES DE SOUSA 11/10/1984 10 Não 3 1 0 Classificado APM PA REDENCAO 18033 MAXWEL LIMA SANTOS 05/05/1985 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18555 WILLIAN DA SILVA BRITO 25/11/1988 10 Não 5 2 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18557 RAILA ALVES DA SILVA 12/11/1989 10 Não 6 3 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18041 JESSYCA DE PAULA AGUIAR 12/03/1992 10 Não 7 4 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18544 GERLANE DUARTE ARAÚJO 10/11/1996 10 Não 8 5 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18026 ATARCISIO SOARES SILVA FILHO 22/03/1998 10 Não 9 6 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18029 RAYANE STEFANI VIEIRA DOS SANTOS 18/07/1998 10 Não 10 0 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18540 ITAMAR LOPES DA SILVA 04/10/1962 7 Não 11 0 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18549 GIOVANNA ALINNE DSIRIE P DE ARAUJO 16/03/1978 7 Não 12 7 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18043 ANA PAULA SILVA PAZ BORGES 15/06/1987 7 Não 13 8 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18021 EDYVANNI JÉSSICA TEIXEIRA MAIA VELOSO 20/12/1993 7 Não 14 9 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18553 ELIZA NUNES DA COSTA 09/03/2001 7 Não 15 10 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18565 IZABELA ALVES SILVA 04/07/2001 7 Não 16 11 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18561 ALVARO VALENTE MIRANDA 24/10/2001 7 Não 17 0 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18536 PABLO PEREIRA DA SILVA 24/12/1998 5 Não 18 12 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18566 EVELY CRISTINE TEIXEIRA MESQUITA 06/08/1999 5 Não 19 13 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18761 KEVEM SOUSA DOURADO 22/01/2006 5 Não 20 14 0 Não eliminado APM PA REDENCAO 18764 KAUAN SOUSA DOURADO 24/02/2003 0 Não 0 0 0 Eliminado APM PB JOAO PESSOA 18095 UBIRATAM MENDES LUCENA 16/02/1960 10 Não 1 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18534 OTAVIO EVARISTO DE QUEIROZ FERNANDES 05/05/1961 10 Não 2 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18191 ANTONIO MARILSON FIDELES MAIA 30/12/1974 10 Sim 3 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 17956 JACY MARIA DE MELO 23/05/1967 10 Não 4 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 17982 CLAUDIO MARCIO DA SILVA 28/04/1969 10 Não 5 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18416 VALDEMAR BELARMINO DE ARAUJO JUNIOR 05/11/1970 10 Não 6 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18431 RIVANEIDE MARIA NEVES NOBREGA 26/03/1974 10 Não 7 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 17925 JOSE SALATIEL CORDEIRO RAMALHO 04/08/1974 10 Não 8 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18428 EDILSON FERREIRA ALVES 14/12/1974 10 Não 9 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 17898 ARILSON DE OLIVEIRA CHAVES 28/01/1975 10 Não 10 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18268 ERIKA EPAMINONDAS DE SOUSA 11/04/1976 10 Não 11 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18307 TIBERIO LUCIO DE SOUSA BRANDAO 18/05/1976 10 Não 12 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 17926 ELAINE CRISTINA DE ARAUJO 21/11/1976 10 Não 13 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18516 VILMA RODRIGUES DA SILVA 14/06/1977 10 Não 14 0 0 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18167 TATIANA DE MELO CASTELO BRANCO 26/11/1978 10 Não 15 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18259 TATIANA FELIPE DA SILVEIRA SANTOS 15/06/1979 10 Não 16 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18103 BETYANE VALENTIM DA SILVA 23/09/1979 10 Não 17 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18106 CRISTIANO NOGUEIRA DOS SANTOS BISPO 08/09/1980 10 Não 18 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18537 ALEXANDRA DOS SANTOS FREITAS 22/09/1981 10 Não 19 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17945 CRISTOVAO HALISSON MARINHO DOS SANTOS 25/09/1981 10 Não 20 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18819 ROMILDO DA SILVA NEVES 10/01/1982 10 Não 21 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17897 LUCILENE DA PENHA LIMA SILVA 20/09/1982 10 Não 22 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18524 BRUNO ROLIM BAGGIO 27/11/1982 10 Não 23 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18818 TAYGA CRISTINA DE ASSUNÇÃO PIMENTEL 17/04/1983 10 Não 24 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18252 ADAILSON REGIS DE OLIVEIRA 30/04/1983 10 Não 25 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18236 MONIQUE PEREIRA DA COSTA 18/02/1984 10 Não 26 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18261 WILMA KELLY MELO DE OLIVEIRA ATAIDE 06/09/1984 10 Não 27 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18358 ALESSANDRA BARROS DE MACEDO DA SILVA BRASIL 14/12/1984 10 Não 28 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18310 JOAO RODRIGUES SAMPAIO DA CUNHA 20/03/1985 10 Não 29 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18379 PETER UIRLE MOREIRA MEDEIROS 03/05/1985 10 Não 30 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18139 VIRGINIA KALYNE DE MEDEIROS 15/08/1985 10 Não 31 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18372 RAFAELA DA SILVA ARAUJO 06/10/1985 10 Não 32 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18151 ALINE MARIANO DE BORBA 18/05/1986 10 Não 33 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18182 EMILIA RAQUEL VIEIRA CABRAL 17/01/1987 10 Não 34 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18341 WELSON JONHSON DOS SANTOS PEREIRA 17/03/1987 10 Não 35 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18319 JEAN FELIPE CANUTO DE ALMEIDA 05/10/1987 10 Não 36 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18845 MIRINALDA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS 14/10/1987 10 Não 37 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18331 DIEGO INACIO DE FREITAS SANTOS 19/11/1987 10 Não 38 0 1 Classificado APM PB JOAO PESSOA 18914 ERLANE SILVA DE MELO 01/01/1988 10 Não 39 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18832 JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 09/04/1988 10 Não 40 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18172 CRISTIANE CABRAL DE SOUSA 14/04/1988 10 Não 41 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18190 GRACILA GRACIEMA DE MEDEIROS 19/05/1988 10 Não 42 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18316 JOANA GAVIRAGHI BRUSTOLIN 23/09/1988 10 Não 43 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17893 FERNANDO ALVES BARBOSA LIMA 11/01/1989 10 Não 44 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18491 BARBARA GICELIA DA SILVA ARAUJO 24/03/1989 10 Não 45 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18791 KAMILA MONICA HENRIQUE FREITAS 25/03/1989 10 Não 46 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18281 LUTERO VIRIATO DO CARMO 29/03/1989 10 Não 47 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18824 MARIA ROSALIA FERREIRA DOS SANTOS 26/04/1990 10 Não 48 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18496 DIEGO SOARES DE ARAUJO 10/08/1990 10 Não 49 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18840 ANA EMILIA FELIX AZEVEDO 02/09/1990 10 Não 50 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18812 AQUILA THALITA LUCENA DE AGUIAR 01/01/1991 10 Não 51 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18014 ELAINE CRISTINA DA SILVA 27/03/1991 10 Não 52 0 0 Não eliminado

APM PB JOAO PESSOA 18827 THIAGO TOLENTINO MUNIZ 14/04/1991 10 Não 53 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18490 SAMARA SIQUEIRA DE ALENCAR CORREA ALVES 28/04/1991 10 Não 54 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18267 JESSICA CRISTINA BEZERRA 03/06/1991 10 Não 55 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18001 SIVONALDO CESAR BESERRA 17/08/1991 10 Não 56 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18254 MARIA ALLANA DE ARAUJO SOUZA 30/09/1991 10 Não 57 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18352 IDEOLYNDA LIMA SIQUEIRA SOUSA DE FIGUEIREDO 14/04/1992 10 Não 58 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18809 JOSEANE DE ALMEIDA FERNANDES GALVÃO 23/05/1992 10 Não 59 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17924 ÉSSICA DE ALMEIDA LIMA 22/09/1992 10 Não 60 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18171 MATEUS AUGUSTO DO NASCIMENTO 11/03/1993 10 Não 61 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18237 REBECA ALVES WANDERLEY BRAZ 14/06/1993 10 Não 62 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18487 CAIO HENRIQUE PINHEIRO DE PAULA 13/08/1993 10 Não 63 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18420 EMERSON ELIAS DOS SANTOS VIRGINIO 07/09/1993 10 Não 64 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17965 ANA CLAUDIA DE SOUSA MARTINS 28/10/1993 10 Não 65 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17901 MARIA MARILISE MARINHO OLIMPIO 02/12/1993 10 Não 66 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18158 JESSICA SENA DE SOUZA 02/02/1994 10 Não 67 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17971 MARIA RAIANE SILVA DE MENDONÇA 14/04/1994 10 Não 68 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18138 JONATHAS LINS ALVES 17/11/1994 10 Não 69 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18107 DANNYEL HEINRICK VALENTIM NASCIMENTO DA SILVA 21/11/1994 10 Não 70 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18129 AURESLAYNE RODRIGUES DA SILVA 11/12/1994 10 Não 71 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18829 NADJA MELO DE OLIVEIRA 23/03/1995 10 Não 72 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17930 KAIO VITOR GONÇALVES DE FREITAS 13/06/1995 10 Não 73 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18178 FELIPE SILVA DOS SANTOS 24/09/1995 10 Não 74 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18414 LIDIANE SOARES ARAUJO 11/10/1995 10 Não 75 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18521 GLEYDSON SOUSA VENTURA E ALENCAR 17/12/1995 10 Não 76 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17943 LETICIA HONORIO DA SILVA 04/03/1996 10 Não 77 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17997 JOAO FERREIRA DE LIMA NETO 20/10/1996 10 Não 78 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17948 CANDIDA ANDRESSA FERNANDES NUNES 17/11/1996 10 Não 79 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17941 DEBORA DOS SANTOS COSTA 18/11/1996 10 Não 80 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18370 INGRID CUNHA DE CARVALHO MORAIS 03/02/1997 10 Não 81 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18483 MIRELLE MARIA DO NASCIMENTO 11/05/1997 10 Não 82 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18361 DAYANNE PEREIRA CAVALCANTI SILVA 30/11/1997 10 Não 83 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18793 SAARHA PRISCILA SILVA 09/02/1998 10 Não 84 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17985 MAYARA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 31/03/1998 10 Não 85 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18842 DANIEL ALVES DA MATA 19/04/1998 10 Não 86 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18836 MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 27/06/1998 10 Não 87 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18376 JEFFERSON SOARES BARBOSA 04/04/1999 10 Não 88 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17922 FLAVIA MOTA DE SOUZA ALENCAR 15/06/1982 7 Sim 89 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18338 JOHN EVERTON DA SILVA ARAUJO 24/12/1981 7 Não 90 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17931 WALESKA COSTA BRASIL 24/01/1982 7 Não 91 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18456 ROSIANE RODRIGUES SABINO 11/10/1982 7 Não 92 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18100 THIAGO MARTINS DE SOUZA 08/07/1984 7 Não 93 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18005 ARTUR MARTINS SENA 01/10/1985 7 Não 94 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18459 FABIAN DA COSTA SARAIVA 15/09/1986 7 Não 95 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18176 JAFE SILVESTRE DE MORAIS 27/10/1986 7 Não 96 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18869 THAYNA FERNANDA F GONÇALVES 28/11/1987 7 Não 97 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18008 WANESSA GONCALVES DA SILVA 16/11/1990 7 Não 98 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18286 ROMUALDO FILHO SILVA DE BRITO 05/05/1991 7 Não 99 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17967 KALINE BEZERRA PEREIRA SOARES 28/05/1991 7 Não 100 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18272 POLYANA FREIRE GOMES 11/03/1994 7 Não 101 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18465 LUANA SANTOS DA SILVA 26/10/1994 7 Não 102 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18184 FELLIPE HENRIQUE BORGES PACHECO 04/07/1996 7 Não 103 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18159 GUILHERME GOMES DE PAULA 04/01/1997 7 Não 104 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18112 MATEUS MENDES DE ARAUJO 05/04/1997 7 Não 105 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18116 MISAEL TRISTAO DA CRUZ 17/09/1997 7 Não 106 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18313 RAFAELA MAIA DE LIMA 06/10/1997 7 Não 107 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18354 YURI RICHARDISON GALDINO DE OLIVEIRA 10/11/1997 7 Não 108 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18166 ANDRE CONCEICAO DOS SANTOS 01/02/1998 7 Não 109 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18365 GABRIELA ANDRELINO BATISTA 03/02/1998 7 Não 110 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18349 PAULO VICTOR SILVA DOS SANTOS 12/11/1998 7 Não 111 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18120 JULIA VERONICA OLIVEIRA DA SILVA 14/02/1999 7 Não 112 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18366 JESSICA ALICIA DE VASCONCELOS SANTOS 28/11/1999 7 Não 113 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18185 PEDRO HENRIQUE DE LIMA LOURENÇO 29/02/2000 7 Não 114 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18362 VICTOR NEMUEL LINHARES FARIAS 22/04/2000 7 Não 115 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18242 VYTOR LUCAS CAVALCANTI BELARMINO 29/05/2000 7 Não 116 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18188 KEMILLY SAYONARA DE SOUZA SOUTO 22/03/2001 7 Não 117 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18114 WANDERSON FERREIRA DA SILVA 30/07/2001 7 Não 118 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18858 ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA 09/04/2002 7 Não 119 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18854 ALICIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE 26/06/2003 7 Não 120 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18865 GABRIELLE C M DIAS 10/01/2005 7 Não 121 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18808 ALTERA MARIA ARAUJO COSTA DE AZEVEDO 17/02/1962 5 Não 122 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17928 SERGIO MURILO FREITAS DE SOUSA 31/10/1963 5 Não 123 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18140 SERGIO ROBERTO DA COSTA 20/09/1967 5 Não 124 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18806 JOILDO MEDEIROS DE AZEVEDO 05/02/1969 5 Não 125 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18045 ADRIANE VIRGINIA SERRAO FILGUEIRA 02/08/1969 5 Não 126 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18508 EUDA MARIA FERNANDES DE ALMEIDA NÓBREGA 13/01/1972 5 Não 127 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18040 DEBORAH DO ABIAHY CARNEIRO DA CUNHA PAES FERREIRA 20/06/1976 5 Não 128 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18843 ANDRE FELIPE DOS SANTOS 20/05/1979 5 Não 129 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18499 GLEIBSTON DOMINGOS DO NASCIMENTO 09/07/1981 5 Não 130 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18048 KARLA VANNESSA FILGUEIRA NOBREGA 07/07/1984 5 Não 131 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18134 JOSELUCE DA COSTA LOPES 12/12/1984 5 Não 132 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18019 SELANIA LEITE PEREIRA LOPES 17/04/1985 5 Não 133 0 0 Não eliminado

APM PB JOAO PESSOA 18326 SIMONE TELES BRAZ FEITOSA DE BRITTO 29/07/1986 5 Não 134 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18429 ATILA DA SILVA BASTOS 18/01/1989 5 Não 135 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17888 LEANDRO DA SILVA SANTOS 22/02/1989 5 Não 136 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18850 EMANUELLY ANDRADE DA SILVA 17/11/1989 5 Não 137 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18266 WILTON KLEYTON MELO DE OLIVEIRA 05/01/1991 5 Não 138 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18911 MICAELLY EVANGELISTA ESTEVAO NASCIMENTO 10/09/1995 5 Não 139 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18512 THAYANNE INGRYD LUCENA AGUIAR DE LIMA 31/01/1996 5 Não 140 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18161 ALEXANDRE CARDOSO DE LACERDA FILHO 20/07/1996 5 Não 141 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18448 JESSICA DA CONCEIÇÃO SANTOS 27/07/1996 5 Não 142 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18462 PATRICIA ALVES DE LIMA 17/08/1996 5 Não 143 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17963 ELIDIANE DOS SANTOS NASCIMENTO 14/10/1997 5 Não 144 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17964 RODRIGO DA SILVA DE SOUSA 30/09/1998 5 Não 145 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18153 JULYANNE DA PAZ SILVA 03/01/1999 5 Não 146 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18115 ALEXANDRE HENRIQUE S S JUNIOR 30/03/2000 5 Não 147 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18288 JOSE ALEXANDRE RODRIGUES 22/04/2000 5 Não 148 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18502 GISELE VITORIA DA SILVA OLIVEIRA 14/05/2001 5 Não 149 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18145 ISABELLE LARISSA PEREIRA GUEDES 14/12/2001 5 Não 150 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18814 LENILSON LOURENÇO DE ALMEIDA 11/03/2002 5 Não 151 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18418 RAFAELA EDUARDA ALVES DA SILVA 20/02/2003 5 Não 152 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18527 RENATO DE MATOS OLIVEIRA 03/03/2003 5 Não 153 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18803 EMERSON CRISTHIAN DE M PEREIRA 13/11/2003 5 Não 154 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 18235 LIVIA BARBOSA PATRICIO 07/12/2003 5 Não 155 0 0 Não eliminado APM PB JOAO PESSOA 17968 AYRDILA DA SILVA BATISTA 19/04/2004 5 Não 156 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18126 EROTIDES BIAZOTTO 21/02/1971 10 Não 1 0 0 Classificado APM SC CURITIBANOS 18269 SILVANA APARECIDA DEOLA 16/08/1973 10 Não 2 0 0 Classificado APM SC CURITIBANOS 18411 SIMONI SAITO 17/09/1985 10 Não 3 0 0 Classificado APM SC CURITIBANOS 18770 MAIKON GOETTEN GIORGI 20/06/1986 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18133 MYLENE AKINA TAKIZAWA 21/08/1989 10 Não 5 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18125 JOSELAINE POMMERENING 28/03/1991 10 Não 6 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18155 FÁBIO ABUD 14/12/1992 10 Não 7 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18179 ANA CAROLINA BETIOLO 14/08/1994 10 Não 8 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18342 LUANA FRANÇA DE SOUZA ALBERTON 04/07/1995 10 Não 9 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18274 MARIA LENIR DE MORAIS PEREIRA 03/05/1970 7 Não 10 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18187 ADRIANA APARECIDA DE ANDRADE 25/07/1977 7 Não 11 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18143 KLINTON DOLBERTH LEITE 19/07/1979 7 Não 12 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18773 ANDREA DESJARDIM 27/02/1983 7 Não 13 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18181 TALIA CORTES 13/09/1997 7 Não 14 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18747 RAFAEL HENRIQUE BRANCO 06/12/1999 7 Não 15 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18751 BRUNO PEREIRA DA SILVA 01/09/2000 7 Não 16 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18148 HENRIQUE KRIEGR DOS SANTOS 29/05/2001 7 Não 17 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18165 SABRINA ANHAIA DE ANDRADE 09/07/2003 7 Não 18 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18146 AMANDA DE PAULA SANTOS 27/08/2004 7 Não 19 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18523 ANA PAULA BUZINSKI PEREIRA 29/07/1996 5 Sim 20 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18160 PRISCILA DE JESUS PEDROTTI 18/07/2002 5 Sim 21 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18756 PAULO ROBERTO PETRY 30/07/1963 5 Não 22 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18525 CLEONICE FÁTIMA DE ARAÚJO RIBEIRO 21/03/1975 5 Não 23 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18173 FERNANDA NOGUEIRA FERNANDES 20/06/1987 5 Não 24 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18520 LUCAS CORDEIRO DOS SANTOS 25/03/1991 5 Não 25 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18156 GABRIEL RAMPO DE NORONHA 03/05/1993 5 Não 26 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18174 ANA PAULA MENDES BUENO 09/03/1995 5 Não 27 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18291 RODRIGO PROENCIO FERREIRA 27/09/1995 5 Não 28 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18517 DANIELA DA SILVA 27/05/1997 5 Não 29 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18117 KATLENN MAKELLI DE BARROS 07/05/1998 5 Não 30 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18169 FERNANDA DE ANHAIA FERNANDES 20/02/1999 5 Não 31 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18168 HELBER NUNES DOS SANTOS 10/07/1999 5 Não 32 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18285 BRENDA LOUISE DE OLIVEIRA MARTINS 14/06/2001 5 Não 33 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18186 ALANA DE FÁTIMA ZANON ROCHA 11/09/2003 5 Não 34 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18150 DAVID ORTIZ LEITE 16/09/2003 5 Não 35 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18334 ELOISA VARELA CUCCO 22/12/2003 5 Não 36 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18734 ALESSANDA DE SOUZA SCHEFFER 29/02/2004 5 Não 37 0 0 Não eliminado APM SC CURITIBANOS 18739 KAUÃ RÜSTER TAVARES 31/03/2005 5 Não 38 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18002 JOSE RUIVAM DA CRUZ 25/09/1961 10 Não 1 0 0 Classificado APM SE ARACAJU 18279 GICELDA MARIA ALVES MENDONÇA 10/12/1962 10 Não 2 0 0 Classificado APM SE ARACAJU 18607 GRACIELE SILVA CAVALCANTE 19/01/1986 10 Sim 3 0 0 Classificado APM SE ARACAJU 17908 ANDRÉA MARIA ANDRADE SANTOS 26/06/1966 10 Não 4 0 0 Classificado APM SE ARACAJU 17914 SILENE LAZARITO ALVES 26/02/1968 10 Não 5 0 0 Classificado APM SE ARACAJU 18093 WLADIMIR WANDER DOS SANTOS FERRAZ 18/11/1969 10 Não 6 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18933 VANUSA ARAUJO 08/02/1970 10 Não 7 1 0 Classificado APM SE ARACAJU 18309 SILVIO MARCOS GOMES DOS SANTOS 25/02/1972 10 Não 8 2 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18301 ELIZANGELA SANTOS CONCEIÇÃO 10/03/1972 10 Não 9 3 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18466 JOSEILMA SANTANA DE ANDRADE 26/05/1972 10 Não 10 4 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18086 SILVIA ANDREA FERREIRA DOS SANTOS 21/08/1972 10 Não 11 5 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18092 JAQUELINE RITO DOS SANTOS 20/02/1977 10 Não 12 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17915 GILTON DE SÁ SERAFIM 13/04/1978 10 Não 13 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17996 CILEIDE DE ALMEIDA ROCHA 10/02/1980 10 Não 14 6 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18073 ALIBIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 31/07/1980 10 Não 15 7 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18586 ANA PAULA ALVES DA COSTA 12/04/1984 10 Não 16 8 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17906 SUELY SANTOS DE AQUINO 26/01/1985 10 Não 17 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18265 SUELY SANTOS VIEIRA 23/05/1985 10 Não 18 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17916 LUCAS OLIVEIRA MOTA 27/01/1986 10 Não 19 9 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18821 DIOGO DA SILVA FERREIRA 28/03/1986 10 Não 20 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18624 ANNEHELY OLIVEIRA SOUZA 30/06/1986 10 Não 21 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18404 JOICE MENEZES DE SOUZA ANDRADE 18/09/1986 10 Não 22 10 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17988 RUBENS GONZAGA DOS SANTOS JUNIOR 03/08/1987 10 Não 23 11 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17947 SILVIA LORENA FISCINA LEAL 16/08/1987 10 Não 24 12 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17952 EVERTON MACIEL LIMA 15/12/1988 10 Não 25 13 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18332 NAYANE DE OLIVEIRA PALMEIRA 15/12/1988 10 Não 26 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18514 JACQUELINE CHRISTINA FREITAS SANTOS 07/08/1989 10 Não 27 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18584 DANIELE DIAS SANTOS BORGES 05/01/1990 10 Não 28 14 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18594 HALINE RAMOS MENEZES 25/06/1990 10 Não 29 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18636 ERIK DE CERQUEIRA WANDERLEY 07/08/1990 10 Não 30 15 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18003 CAMILA DE FARIAS LEITE 30/05/1991 10 Não 31 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18802 ARIANE SANTA BÁRBARA DE ALMEIDA 25/06/1991 10 Não 32 16 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18047 RODRIGO JUSCELINO NASCIMENTO DOS SANTOS 04/09/1991 10 Não 33 17 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17904 PÉRICLES SANTOS TORRES 12/12/1991 10 Não 34 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18604 CHRISTIAN GOMES DE AZEVEDO 18/06/1992 10 Não 35 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17935 DEISIANY DOS SANTOS OLIVEIRA 29/07/1992 10 Não 36 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18394 MAYANA JEONETE SANTOS GOIS 20/08/1992 10 Não 37 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18631 JAMILLE SANTOS SOUZA 27/11/1992 10 Não 38 18 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18317 RAQUEL REIS DE JESUS 13/12/1992 10 Não 39 19 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18510 GUTEMBERG DE ARAÚJO JÚNIOR 24/05/1993 10 Não 40 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18364 CARLA OLIVEIRA SANTOS NEGREIROS 18/06/1993 10 Não 41 20 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18800 MARILIA VITORIA MARTINS 23/06/1993 10 Não 42 21 0 Não eliminado

APM SE ARACAJU 18337 RICARDO SIQUEIRA COSTA 13/12/1993 10 Não 43 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18405 VICTOR SOARES BATISTA SANTOS 02/01/1994 10 Não 44 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17939 SARA TEIXEIRA DA SILVA ARAÚJO 08/07/1994 10 Não 45 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18132 LARISSA OLIVEIRA SILVA 14/09/1994 10 Não 46 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17944 LUCAS COSTA DE MACEDO 27/11/1994 10 Não 47 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18142 GESSICA CAVALCANTE TORRES 24/01/1995 10 Não 48 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18592 JUCIELE MEDEIROS DE MELO 26/03/1995 10 Não 49 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18936 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS 18/05/1995 10 Não 50 22 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17932 LUCIEL SANTOS LEÃO 04/08/1995 10 Não 51 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17940 LARISSA SANTOS XAVIER 25/02/1996 10 Não 52 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18300 LUCAS SANTOS ALCANTARA 21/07/1996 10 Não 53 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18922 AVIR BORGES LEITE 21/10/1996 10 Não 54 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18539 RAYAM SANTOS FONSECA 12/11/1996 10 Não 55 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17954 ELONDARK DOS SANTOS MACHADO 17/01/1997 10 Não 56 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18308 WANDER PEREIRA DOS SANTOS ANDRADE 12/02/1998 10 Não 57 23 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18443 ADRIENE SANTOS DA SILVA 10/04/1998 10 Não 58 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18255 SARA LAÍS ALMEIDA PASSOS 17/09/1998 10 Não 59 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17961 LEANDRA SILVA FERREIRA 04/11/1998 10 Não 60 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18369 ANA JUSSARA MATOS OLIVEIRA 20/11/1998 10 Não 61 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17959 BRENNA ALMEIDA SOUZA 18/03/1999 10 Não 62 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18078 ANA LAURA ALCANTARA CARDOSO 05/03/2000 10 Não 63 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18528 NATHALY CRISTIANE FREITAS BARRETO ANDRADE 23/06/2000 10 Não 64 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18340 LUCIANA DE SOUZA SENA 26/10/2000 10 Não 65 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18437 JOSÉ ANDERSON BONFIM SILVA 23/05/2001 10 Não 66 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18421 FELIPE ALEXANDRE DOS SANTOS GOIS 11/10/2001 10 Não 67 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18632 LARISSA CAMPOS CARLOT 05/03/2012 10 Não 68 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18006 MARCELO ROCHA DE ARAUJO 10/03/1959 7 Não 69 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18637 RITA DE CASSIA MARTINS SILVA 14/02/1972 7 Não 70 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18934 SUSYANE SANTOS NASCIMENTO 11/01/1976 7 Não 71 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18282 WELLINGTON DE SANTANA GOES 18/08/1978 7 Não 72 24 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17919 JULIANO ROSA DE OLVEIRA 30/11/1979 7 Não 73 25 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17950 CAMILLA FERREIRA MIRANDA MEIRELES 06/06/1982 7 Não 74 26 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17903 BRUNO LEONARDO PRATA LEITE DE SÁ 03/11/1983 7 Não 75 27 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18262 LAIANE DE SANTANA 08/08/1984 7 Não 76 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17958 CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SANTOS 07/08/1989 7 Não 77 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18469 MARCUS VINICIUS SÁ ALVES 06/06/1990 7 Não 78 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18119 BRENO STEFANNO SILVA GRATIVAL 22/06/1990 7 Não 79 28 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18350 JOSÉ OTÁVIO ROCHA DOS SANTOS JÚNIOR 04/04/1992 7 Não 80 29 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18595 GILDEON BRAZ ARAÚJO 01/12/1992 7 Não 81 30 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18589 KELSON LUIZ SANTOS DE SOUSA 03/07/1995 7 Não 82 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18105 ALAN COUTO SANTOS 28/11/1995 7 Não 83 31 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18329 LUANA DE SOUZA SENA 24/05/1996 7 Não 84 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18386 ANNY KAROLINY DE MELO ATANAZIO 06/06/1996 7 Não 85 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18481 MARIA ANGÉLICA LIMA MENEZES 19/09/1996 7 Não 86 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17900 LUIS EDUADO ANDRADE MACIEL 26/09/1996 7 Não 87 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18141 SANDY CAVALCANTE SOUZA 29/05/1997 7 Não 88 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18488 DAMARES DOS SANTOS VASCONCELOS 28/12/1997 7 Não 89 32 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18626 ANDREW VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA 30/01/1998 7 Não 90 33 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18616 BETHANIA MARQUES DE ALMEIDA 07/04/1998 7 Não 91 34 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18630 ANNA ALIA SILVA ANDRADE 07/05/1998 7 Não 92 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18610 PEDRO VINÍCIUS BRIDJA SILVA 12/06/1998 7 Não 93 35 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18615 JOÃO MARCELO APARECIDO SANTOS REIS 27/01/1999 7 Não 94 36 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18359 RAYAM FERREIRA SANTANA 05/09/1999 7 Não 95 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18619 CARLOS VINÍCIUS SOBRAL OLIVEIRA 26/10/1999 7 Não 96 37 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18638 LAYSSA SILVA RAMOS 12/01/2000 7 Não 97 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18294 EMILLY JULIANY DOS SANTOS ALVES 10/03/2000 7 Não 98 38 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17902 PAULA DOS SANTOS 17/08/2000 7 Não 99 39 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18598 THALMON FERREIRA DOURADO 18/08/2000 7 Não 100 40 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18123 MANOEL INACIO SANTOS SILVA 20/10/2000 7 Não 101 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18485 PÂMELA SILVA SANTOS 28/10/2000 7 Não 102 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18614 JOSÉ VICTOR MOURA DOS SANTOS 08/04/2001 7 Não 103 41 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18449 NAILTON ALVES NASCIMENTO 11/10/2001 7 Não 104 42 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18012 RAINE SANTIAGO SANTOS DE ANDRADE 27/07/2002 7 Não 105 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18030 JANE KELLY SANTOS DE JESUS 10/12/2002 7 Não 106 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18909 ANA RITA MATOS OLIVEIRA 13/12/2002 7 Não 107 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18391 ANA BEATRIZ SANTOS TELES 17/03/2003 7 Não 108 43 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18621 MACIELLE NATALIE DE CARVALHO OLIVEIRA 16/10/2003 7 Não 109 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18605 MARIA EDUARDA MENEZES SANTOS 03/10/2004 7 Não 110 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18600 MARIA JOSÉ MARQUES DA HOAR ALVES 19/03/1970 5 Sim 111 44 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18844 ANDRÉ CRUZ DOS SANTOS 27/07/1997 5 Sim 112 45 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18926 YAMARA KUAANNY DOS SANTOS FAGUNDES 21/12/2001 5 Sim 113 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18596 ELENILDES CARVALHO DO NASCIMENTO PEREIRA 17/09/1968 5 Não 114 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18113 ROSINEIRE SANTOS DE JESUS 26/08/1972 5 Não 115 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18612 BARTYRA LIMA ARAÚJO 30/05/1973 5 Não 116 46 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18343 MARCIA DOS SANTOS 31/05/1978 5 Não 117 47 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18925 GALGANIA PEREIRA DOS SANTOS FERRE 08/04/1979 5 Não 118 48 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18110 NADJA JOSEFA BATISTA SANTOS 24/06/1979 5 Não 119 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18870 FERNANDA 08/10/1983 5 Não 120 49 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17921 JULIANA SILVA AMARAL 31/10/1983 5 Não 121 50 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18052 JALDO DOS SANTOS 09/10/1985 5 Não 122 51 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18387 RAQUEL CAMPOS DE JESUS 08/07/1986 5 Não 123 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18351 GEOVANIA DOS SANTOS 26/10/1988 5 Não 124 52 0 Não eliminado

APM SE ARACAJU 18590 RODRIGO ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS 08/04/1991 5 Não 125 53 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17912 HELENIAS DA SILVA RODRIGUES JÚNIOR 13/09/1994 5 Não 126 54 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18009 ANA LUIZA SANTOS LIMA 19/01/1996 5 Não 127 55 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18797 PAULO BRENO DOS SANTOS ANDRADE 04/07/1997 5 Não 128 56 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18811 VICTOR MENDONÇA NASCIMENTO 03/02/1998 5 Não 129 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 17929 JHONATA ANTONIO SILVA SANTOS 07/02/1999 5 Não 130 57 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18038 THIAGO DE JESUS FREIRE DA SILVA 05/12/2002 5 Não 131 0 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18625 JENNIFER MIRELLA DOS SANTOS OLIVEIRA 31/05/2004 5 Não 132 58 0 Não eliminado APM SE ARACAJU 18124 DAIANE DE JESUS 13/07/2004 5 Não 133 0 0 Não eliminado APM SE NOSSA SENHORA DAS DORES 18413 MARIA FRANCINE DE ASSIS BARRETO GIROTO 23/04/1980 10 Não 1 0 0 Classificado APM SE NOSSA SENHORA DAS DORES 18727 SUELY SANTOS VIEIRA 23/05/1985 10 Não 2 0 0 Não eliminado APM SE NOSSA SENHORA DAS DORES 18731 RODRIGO JUSCELINO NASCIMENTO DOS SANTOS 04/09/1991 10 Não 3 0 0 Não eliminado APM SE NOSSA SENHORA DAS DORES 18725 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS NETO 23/02/2000 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM SE NOSSA SENHORA DAS DORES 18426 EMILLY SANTOS PEREIRA 07/07/1999 7 Não 5 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 17984 DIVALLE AGUSTINHO FILHO 02/06/1969 10 Não 1 0 0 Classificado APM SP ARACATUBA 18425 LARA VANESSA GALLAN LOPES 30/03/1977 10 Não 2 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18427 MARIANA MEDEIROS VECCHI MACHADO 30/05/1981 10 Não 3 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 17891 FERNANDO MENEZES NETO 29/05/1987 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18090 LAÍSA DANIELE BIFFE 06/08/1987 10 Não 5 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 17890 RENER GUSTAVO PEREIRA DE ALMEIDA 12/02/1990 10 Não 6 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18692 JHENIFER ARIEL DA SILVA ARCOS 07/01/1995 10 Não 7 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18239 AMANDA APARECIDA BARROS DE SOUZA 08/03/1998 10 Não 8 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18921 RUTH ANGELO ROSA GONÇALVES 30/10/1977 7 Não 9 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18438 ANE CAROLINE DE JESUS LIMA 31/07/1998 7 Não 10 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18422 JULIO MARCOS RAMOS GAIOTTO 04/09/1985 5 Não 11 0 0 Não eliminado APM SP ARACATUBA 18892 JOÃO PEDRO CAETANO DE OLIVEIRA 10/10/1996 5 Não 12 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18790 VALÉRIO GARCIA ANHE 22/11/1979 10 Não 1 0 0 Classificado APM SP BIRIGUI 18937 FERNANDO MENEZES NETO 29/05/1987 10 Não 2 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18785 LARISSA HADDAD SANTINI 21/10/1987 10 Não 3 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18782 GISLENE DA SILVA GONÇALVES DESETE 03/03/1991 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18784 LARISSA CANASSA PIAUI 03/02/1992 10 Não 5 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18788 RICARDO NOBORU TOMA 26/07/1993 10 Não 6 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18777 AMANDA APARECIDA BARROS DE SOUZA 08/03/1998 10 Não 7 1 0 Classificado APM SP BIRIGUI 18789 THALES GALVÃO FOGAGNOLI 04/09/1995 7 Não 8 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18778 ANGELA SPADARI 25/06/1999 7 Não 9 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18781 GIOVANNA VIEIRA GANDOLPHI 11/03/2003 7 Não 10 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 17966 JOSEFINA JOSE FROES 20/02/1966 5 Não 11 2 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18384 MARIO SERGIO DA SILVA 08/01/1974 5 Não 12 3 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 17938 ALEX RICARDO DE ALMEIDA 15/08/1991 5 Não 13 0 0 Não eliminado APM SP BIRIGUI 18714 GIULIA MARASSI CONTEL 11/06/2003 5 Não 14 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18687 JACÓ PEREIRA SANTANA 10/09/1969 10 Não 1 0 0 Classificado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18920 KATIA MAMIE TERADA 12/08/1973 10 Não 2 0 0 Classificado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18710 ANA LUCIA CAVALCANTE 23/07/1977 10 Não 3 0 0 Classificado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18098 SANDRA CAMARGO 03/12/1978 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18519 LUIZ RICARDO DOS SANTOS SOUZA 15/12/1983 10 Não 5 1 0 Classificado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18709 DILAINE RODRIGUES MOURA 12/08/1984 10 Não 6 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18275 ALINE APARECIDA DE ANDRADE DOMINGUES 12/07/1985 10 Não 7 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18720 ELISETE A SILVA BARBOSA 14/02/1986 10 Não 8 2 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18695 SAMARA VITORIA BISPO URBANO 26/08/1993 10 Não 9 3 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18746 PAMELLA STORANI MEUGES 06/07/1999 10 Não 10 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18062 AIRTON CICERO MORAES 12/02/1964 7 Não 11 4 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18713 TEREZINHA ELIZABETE DE ALBUQUQERQUE 12/03/1970 7 Não 12 5 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18688 FLAVIA TEMOTEO DA SILVA DOS SANTOS 29/08/1971 7 Não 13 6 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18704 CLAUDIMARA DE SOUZA 30/12/1972 7 Não 14 7 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18939 VANESSA APARECIDA BERNADES DIAS 28/11/1979 7 Não 15 8 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18758 JOICE RIBEIRO DO NASCIMENTO 18/03/1983 7 Não 16 9 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18706 DANILO SANTO DA SILVA 06/12/1986 7 Não 17 10 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18059 DANIELA DA ROCHA SANTOS 12/07/1988 7 Não 18 11 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18768 TAMIRES SOUZA DUARTE 02/08/1990 7 Não 19 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18690 DEISE CRISTINA SILVA SANTOS 22/03/1993 7 Não 20 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18716 STEFANI CATARINE DA SILVA 13/05/1994 7 Não 21 12 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18700 KELVIN CORDEIRO 16/07/1997 7 Não 22 13 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18541 EMILY KATATLLIN ALVES DE ARAUJO 13/03/2001 7 Não 23 14 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18548 PEDRO HENRIQUE PEIXOTO MACHADO 08/11/2001 7 Não 24 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18522 FRANCISCA THAIS SILVA NUNES 18/06/2002 7 Não 25 15 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18679 PAMELA DE AZEVEDO SOUZA 14/11/2003 5 Sim 26 16 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18719 JOELMA DE JESUS SANTOS NASCIMENTO 13/07/1967 5 Não 27 17 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18683 MARLINDA LOPES MENDONÇA 08/06/1968 5 Não 28 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18771 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA 30/10/1971 5 Não 29 18 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18723 VANUSIA SAMPAIO NUMES 17/08/1976 5 Não 30 19 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18339 MOISÉS CESAR BARROS DE OLIVEIRA 30/09/1976 5 Não 31 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18899 LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO 31/12/1978 5 Não 32 20 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18717 SILVANA BARBOSA COUTINHO 19/03/1979 5 Não 33 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18765 DEBORA DA SILVA SOUZA 07/10/1981 5 Não 34 21 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18060 FLAVIO MARIANO DA SILVA 24/10/1981 5 Não 35 22 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18353 RENATO GARCIA 14/11/1981 5 Não 36 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18757 FABIOLA DE CASSIA FARIAS SACARDI 18/12/1981 5 Não 37 23 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18699 ANA GABRIELA PEIXOTO DA SILVA 06/12/1982 5 Não 38 24 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18063 PRISCILA JENIFE FERREIRA 07/12/1983 5 Não 39 25 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18289 DJAVAN FERREIRA 07/05/1984 5 Não 40 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18767 EMERSON FERREIRA DA SILVA 06/09/1984 5 Não 41 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18763 IRANI SILVA DE CARVALHO 10/10/1984 5 Não 42 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18526 KARINA PORCIDIMA DOS SANTOS EDITH 20/08/1986 5 Não 43 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18277 DEISE RODRIGUES DE LUNA SANTOS 05/12/1986 5 Não 44 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18722 JORGE GABRIEL NAZARÉ ALVES 18/09/1988 5 Não 45 26 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18705 JAQUELINE DE LIMA ARRUDA 10/10/1989 5 Não 46 27 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18750 JESSICA CARVALHO ROSA CERQUEIRA 29/09/1990 5 Não 47 28 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18681 BRUNO GARCIA 28/05/1991 5 Não 48 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18532 DAIANE APARECIDA DE OLIVEIRA 24/09/1991 5 Não 49 29 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18753 KAREN DE PAULA GONCALVES LUCRE 21/09/1993 5 Não 50 30 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18091 EDUARDO OLIMPIO ALVES DE QUEIROZ 04/07/1995 5 Não 51 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18682 GRAZIELA LUCAS ALMEIDA 19/07/1996 5 Não 52 31 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18346 RAIANE SOUSA DOS SANTOS 22/08/1997 5 Não 53 32 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18685 ESTER DARCY DE SOUSA LIMA 16/07/1999 5 Não 54 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18697 DOUGLAS DO SANTO LOUVEIRA 11/03/2000 5 Não 55 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18101 ALINE PEREIRA DE LIMA 21/09/2000 5 Não 56 0 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18928 FELIPE ALVES DE QUEIROZ COSTA 23/07/2001 5 Não 57 33 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18702 MATTEO ROCHA ALMEIDA 02/10/2001 5 Não 58 34 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18916 LUCAS RAMON DA SILVA MONTEIRO 18/04/2002 5 Não 59 35 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18707 NATHAN BISPO DOS SANTOS 12/04/2003 5 Não 60 36 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18940 MICAELY DE OLIVEIRA PEREIRA 11/10/2003 5 Não 61 37 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18684 GUSTAVO CARVALHO DA SILVA COIMBRA 14/08/2004 5 Não 62 38 0 Não eliminado APM SP ITAQUAQUECETUBA 18545 JANAINA GOMES DOS SANTOS 21/01/2005 5 Não 63 39 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18890 ANA PAULA SALEM LEITE 28/02/1970 10 Não 1 0 0 Classificado APM SP MARILIA 18741 IVO MANOEL MOREIRA 02/09/1975 10 Não 2 0 0 Classificado APM SP MARILIA 18726 TATIENE PANIZOTTO CHRISPIM RODRIGUES 01/09/1981 10 Não 3 0 0 Classificado APM SP MARILIA 18712 SILVIA REGINA DO PRADO SANTOS 03/02/1982 10 Não 4 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18381 AMANDA DA SILVA OLIVEIRA 27/11/1991 10 Não 5 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18408 LUIZ GABRIEL BRUNOZI 04/05/1992 10 Não 6 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18410 SANDRA BALDASSARINI 19/04/1968 7 Não 7 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18402 LUCAS BARBOSA DE FREITAS 16/11/1995 7 Não 8 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18399 GABRIEL FILIPE DE ARAUJO CRISTANINI 18/06/1997 7 Não 9 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18397 MIRELA DOS SANTOS PEREIRA 14/09/1991 5 Não 10 0 0 Não eliminado APM SP MARILIA 18515 ESTEVAN CANELA DE SOUZA 24/09/2002 5 Não 11 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18432 CARLOS ROBERTO WUERGRES 11/09/1955 10 Sim 1 0 0 Classificado APM SP SOROCABA 18730 LUIZ DONIZETTI NUNES 17/01/1959 10 Não 2 0 0 Classificado APM SP SOROCABA 18439 JOSE JOÃO DA COSTA 17/01/1963 10 Não 3 0 0 Classificado APM SP SOROCABA 18446 MURILO SANTIAGO PIRES 27/07/1987 10 Sim 4 0 0 Classificado APM SP SOROCABA 17974 MARCOS MARTINS JACINTHO 06/08/1965 10 Não 5 0 0 Classificado APM SP SOROCABA 18256 CLEIDE DE OLIVEIRA VETTORAZZO 02/06/1966 10 Não 6 0 0 Classificado APM SP SOROCABA 17979 GRACIEMA FERREIRA MORAIS 06/11/1972 10 Não 7 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18244 RICARDO DIAS CARVALHO 14/05/1984 10 Não 8 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 17975 CARLOS ANDRÉ UEMOTO 03/09/1985 10 Não 9 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18453 LUCIANO MOREIRA DIAS 13/03/1989 10 Não 10 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18436 GARDINE FRANÇA DE TOLEDO 22/05/1993 10 Não 11 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18463 TAISE MIGUEL RODRIGUES 04/09/1995 10 Não 12 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18246 ATHAAN INGRID SILVA 27/08/1996 10 Não 13 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18263 GUSTAVO JOSÉ TOLENTINO 24/10/2000 10 Não 14 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18271 DURVAL TOMAZ ROLIM 21/10/1959 7 Não 15 1 0 Classificado APM SP SOROCABA 18442 ROSIMEIRE ARAGÃO DE LIMA 23/09/1969 7 Não 16 2 0 Classificado APM SP SOROCABA 18240 LUCIANA ALVES DA SILVA DE JESUS 22/02/1978 7 Não 17 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18736 HEDIANE DIAS DE SOUSA 07/02/1982 7 Não 18 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 17977 GILBERTO FRANCISCO 18/04/1984 7 Não 19 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18732 GIOVANNI ORTIZ OLIVEIRA 06/06/1996 7 Não 20 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18245 RICARDO OLIVEIRA ZANCHETTA 15/06/1996 7 Não 21 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18460 LAUREN CAROLINE SOUZA CAMPOS 25/05/1997 7 Não 22 3 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18729 MAIARA DE PROENÇA BERNARDINO 08/06/1998 7 Não 23 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18250 EDINALDO MORAES DA SILVA 30/07/1966 5 Não 24 4 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18415 ALFELIA DA SILVA DIINIZ PELAES 09/04/1967 5 Não 25 5 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18417 ROSA APARECIDA GODINHO 23/04/1971 5 Não 26 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18735 ADRIANO LAMEGO SILVA FLORES 20/06/1972 5 Não 27 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 17976 MONICA ALEXANDRA KOERNER 08/08/1975 5 Não 28 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18247 ADRIANA DE SOUZA CHAGAS 15/06/1977 5 Não 29 6 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18430 CARINA LOPES DE MOURA RANGEL 16/07/1987 5 Não 30 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18423 PAES DO CARMO COSTA 25/01/1996 5 Não 31 7 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18450 DEBORA FELIX SANTOS DIAS 25/02/1999 5 Não 32 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18919 VICTOR GIOVANI ORTEGA 05/09/1999 5 Não 33 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 18738 TARSILA MARIA DIAS DE SOUSA KASOKRES 22/05/2003 5 Não 34 0 0 Não eliminado APM SP SOROCABA 17981 GUILHERME FRANÇA MEDEIROS 29/08/2003 5 Não 35 0 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18762 CÁSSIA DE OLIVEIRA SANCHES ALMENDOAS 04/09/1995 10 Não 1 1 0 Classificado APM SP VOTUPORANGA 18888 BEATRIZ FERNANDA DE OLIVEIRA NOVAIS DOS SANTOS 24/10/1998 10 Não 2 2 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18743 MARIA EDUARDA SILVA PARMINONDI 24/10/2000 10 Não 3 3 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18927 EVERSON DE MORAIS 11/05/1988 7 Não 4 4 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18484 RENATA RAISSA CUNHA DOS SANTOS 14/01/2000 7 Não 5 0 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18472 CAMILA BORGES DA SILVA 19/09/2004 7 Não 6 0 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18742 FERNANDO DE OLIVEIRA CARNEIRO 09/04/1998 5 Sim 7 5 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18357 DEMERSON EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 06/09/1975 5 Não 8 6 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18755 VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS 30/04/1977 5 Não 9 7 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18371 JULIANE FERNANDA SEIXAS BARBOSA 06/09/1977 5 Não 10 8 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18475 CELIA FERNANDES TORRES DE FREITAS 24/07/1983 5 Não 11 9 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18740 ANDRE LUIS SAPELLI FAUSTINO 20/08/1984 5 Não 12 10 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18760 CAMILLA NAYARA DE LUCCA RÁLIO 09/03/1989 5 Não 13 11 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18468 ROSIMEIRE VIEIRA DA SILVA 22/05/1989 5 Não 14 0 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18412 GUILHERME DA SILVA PEREIRA 21/03/1991 5 Não 15 12 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18752 GUSTAVO DA CONCEIÇÃO DIAS 31/08/1991 5 Não 16 13 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18901 DEBORA MARIA DA SILVA XAVIER 22/12/1992 5 Não 17 14 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18923 EDUARDO HENRIQUE COMIM 13/03/1995 5 Não 18 0 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18486 SIMEIA DOS SANTOS MARQUES 03/11/1995 5 Não 19 15 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18374 JOICE CRISTINA GONÇALVES 09/02/1998 5 Não 20 16 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18745 TAMIRIS BRAGA BELUCCI 25/06/1998 5 Não 21 17 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18479 LEONARDO MARTINS SIMAL RAMOS 03/04/2004 5 Não 22 0 0 Não eliminado APM SP VOTUPORANGA 18748 KAUAN SANTOS SILVA 10/02/2005 5 Não 23 0 0 Não eliminado

CIMAR AZEREDO PEREIRA