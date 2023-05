IBGE abre vagas para estágio; três oportunidades para o Acre

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo público com o objetivo de preencher 316 vagas de estágio no IBGE, espalhadas por 25 estados e no Distrito Federal. As inscrições vão de hoje (8) até 23 de maio, mesmo período para a realização da prova objetiva online, que será disponibilizada assim que a inscrição for deferida.

Tanto a inscrição quanto a prova online devem ser realizadas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), onde o candidato pode consultar o edital e o cronograma. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 23 de junho. Este é o primeiro processo seletivo para estagiários do IBGE a ser feito de forma online e as contratações deverão começar a ser efetuadas em julho.

Cronograma

Etapa Data Início das inscrições e prova online 08/05/2023 Fim das inscrições e prova online 23/05/2023 Publicação do caderno de questões, do gabarito provisório e da lista de classificação provisória; 31/05/2023 Interposição de recurso contra o gabarito provisório e da classificação provisória; 01/06/2023 Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de classificação final definitiva 23/06/2023

As oportunidades são para estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em 22 cursos de nível superior, como Administração, Direito, Economia, Geografia, Comunicação Social, Geologia, Estatística, entre outros. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O estágio terá jornada de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, em horários e turnos a serem definidos pelo IBGE, podendo ser nas modalidades presencial, à distância ou híbrida.

A bolsa-auxílio é de R$ 787,98 para as vagas de 20 horas semanais (238 vagas) e de R$ 1.125,9 para as de 30 horas (78). O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$ 10 por dia estagiado presencialmente, mas não fará jus a outros benefícios, tais como auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

A prova online terá 20 questões, sendo 5 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática e Raciocínio Lógico, 5 de Geografia e 5 de Conhecimentos Gerais e Atualidades. O candidato terá 120 segundos para responder cada questão. Caso não responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para a próxima questão.

Segundo a coordenadora de estágios do IBGE, Thais Tomaz, “a unificação da seleção entre todos os estados tem por objetivo ajudar na divulgação e alcance de estudantes por todo o Brasil.” A divisão de vagas por localidade, especialização e quantitativo para cada tipo de concorrência pode ser conferida da tabela a seguir:

Quadro de Vagas

UF CIDADE DESCRIÇÃO DO CURSO VAGAS AC* PPP** PcD*** AC Rio Branco Administração 2 1 1 AC Rio Branco Informática 1 1 AL Maceió Administração 3 1 1 1 AL Maceió Contabilidade 1 1 AL Maceió Informática 2 1 1 AM Manaus Contabilidade 1 1 AM Manaus Jornalismo 1 1 AM Manaus Administração 2 1 1 AM Manaus Informática 2 1 1 AP Macapá Administração 2 1 1 AP Macapá Informática 2 1 1 BA Salvador Administração 4 2 1 1 BA Salvador Ciências Biológicas 1 1 BA Salvador Engenharia Cartográfica 2 1 1 BA Salvador Informática 2 1 1 CE Fortaleza Administração 8 5 2 1 CE Fortaleza Comunicação Social – Jornalismo 1 1 CE Fortaleza Estatística 1 1 DF Brasília Administração 1 1 DF Brasília Ciências Biológicas 4 2 1 1 DF Brasília Comunicação Social – Jornalismo 1 1 DF Brasília Informática 2 1 1 DF Brasília Geografia 3 1 1 1 ES Vitória Administração 2 1 1 ES Vitória Comunicação Social – Jornalismo ou Publicidade 1 1 ES Vitória Economia 1 1 GO Goiânia Administração 2 1 1 GO Goiânia Biblioteconomia 1 1 GO Goiânia Ciências Contábeis 1 1 GO Goiânia Direito 2 1 1 GO Goiânia Engenharia Cartográfica 3 1 1 1 MA São Luís Administração 4 2 1 1 MA São Luís Contabilidade 2 1 1 MG Belo Horizonte Administração 12 8 3 1 MG Belo Horizonte Informática 1 1 MS Campo Grande Administração 4 2 1 1 MS Campo Grande Comunicação Social – Jornalismo 1 1 MS Campo Grande Geografia 1 1 MS Campo Grande Informática 2 1 1 MT Cuiabá Direito 2 1 1 MT Cuiabá Economia 1 1 MT Cuiabá Administração 1 1 MT Cuiabá Informática 4 2 1 1 PA Belém Administração 2 1 1 PA Belém Ciências Contábeis 1 1 PA Belém Comunicação Social 1 1 PA Belém Geografia 1 1 PA Belém Informática 1 1 PA Belém Geologia 1 1 PB João Pessoa Administração 2 1 1 PB João Pessoa Informática 2 1 1 PB João Pessoa Administração ou Secretariado 1 1 PB João Pessoa Ciências Contábeis 1 1 PB João Pessoa Comunicação Social – Jornalismo 1 1 PE Recife Direito 2 1 1 PE Recife Informática 4 2 1 1 PI Teresina Administração 4 2 1 1 PI Teresina Informática 3 1 1 1 PR Curitiba Biblioteconomia 1 1 PR Curitiba Direito 1 1 PR Curitiba Informática 1 1 RJ Rio de Janeiro Administração 27 17 8 2 RJ Rio de Janeiro Contabilidade 5 2 2 1 RJ Rio de Janeiro Biblioteconomia 6 3 2 1 RJ Rio de Janeiro História 1 1 RJ Rio de Janeiro Comunicação Social 6 3 2 1 RJ Rio de Janeiro Audiovisual e Cinema 1 1 RJ Rio de Janeiro Letras 4 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Direito 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Informática 23 14 7 2 RJ Rio de Janeiro Psicologia 4 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Arquitetura 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Engenharia Civil 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Engenharia Elétrica 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Engenharia de Produção 4 2 1 1 RJ Rio de Janeiro Geografia 13 8 4 1 RJ Rio de Janeiro Engenharia Cartográfica 11 7 3 1 RJ Rio de Janeiro Economia 19 13 5 1 RJ Rio de Janeiro Estatística 22 14 7 1 RJ Rio de Janeiro Arquivologia 1 1 RN Natal Administração 3 1 1 1 RN Natal Comunicação Social 1 1 RN Natal Informática 2 1 1 RO Porto Velho Informática 2 1 1 RS Porto Alegre Administração 5 2 2 1 RS Porto Alegre Ciências Contábeis 2 1 1 SC Florianópolis Administração 2 1 1 SC Florianópolis Geografia 5 2 2 1 SC Florianópolis Informática 1 1 SE Aracaju Administração 3 1 1 1 SP Sao Paulo Informática 4 2 1 1 TO Palmas Informática 2 1 1 TO Palmas Administração 2 1 1 316 189 95 32 Obs: Serão aceitas inscrições para os seguintes cursos relacionados à Informática: Análise de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia de Redes de Computadores; Gestão da Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Sistemas de Internet; Tecnologia em Sistema de Informação; Engenharia de Software. *AC – Ampla concorrência

**PPP – Pessoas pretas e pardas

***PcD – Pessoas com deficiência