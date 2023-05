Ferroviária e Flamengo iniciaram a 10ª rodada do Brasileirão Feminino A1 empatados na liderança, mas terminaram separados por duas posições. Após o triunfo da equipe carioca por 2 a 1 neste domingo (7), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o Rubro-Negro se isolou na ponta, com 27 pontos, enquanto as Guerreiras Grenás acabaram ultrapassadas pelo Corinthians: agora ocupam a terceira posição com 24 (o Timão tem 25). Crivelari e Darlene – nos minutos finais da partida – marcaram para o Flamengo, enquanto Aline Gomes descontou.

O Flamengo teve as melhores oportunidades na primeira etapa. Aos 35 minutos, Duda foi derrubada na área. Pênalti que Darlene cobrou no travessão. Porém, nos acréscimos da metade inicial, o gol rubro-negro saiu. Darlene lançou Crivelari na área, ela dominou na coxa e, mesmo bem marcada, tocou na saída de Luciana para marcar.

No segundo tempo, a Ferroviária chegou ao empate aos 17. Patricia Sochor, que havia entrado literalmente segundos antes, fez grande lançamento para Aline Gomes em seu primeiro toque na bola. Ela não desperdiçou: tocou na saída de Bárbara e igualou.

Pouco depois, as donas de casa ficaram com dez após o segundo cartão amarelo e a consequente expulsão de Camila Silva. A insistência do Flamengo para sair vitorioso deu resultado aos 50 minutos, no meio do caminho dos oito minutos de acréscimos. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Darlene – que havia desperdiçado o pênalti no primeiro tempo – e ela acertou o ângulo para decretar a vitória rubro-negra.

O resultado interrompeu uma sequência de cinco vitórias seguidas das Guerreiras Grenás, mas estendeu uma outra ainda maior: o Flamengo alcançou nove triunfos consecutivos. O time foi derrotado pelo Santos na estreia e desde então só venceu.

Corinthians sobra diante do São Paulo

O clássico Majestoso foi de domínio total de um lado. Na manhã deste domingo, o Corinthians, atuando como visitante em Cotia, definiu a partida contra o São Paulo nos primeiros 45 minutos. O placar de 3 a 0 foi todo construído antes do intervalo. Logo aos seis, após falta levantada na área, Tarciane aproveitou o rebote da goleira Carlinha para inaugurar o placar. Aos 30, Yasmin acertou um chute perfeito em cobrança de falta e ampliou. E aos 48, após nova bola levantada na área, Luana pegou a sobra e marcou de calcanhar.

O resultado levou as Brabas à vice-liderança, com 25 pontos. Já o Tricolor tem 15 pontos, em sétimo.

O domingo (7) teve mais três jogos: o Avaí/Kindermann derrotou o Atlético-MG por 3 a 2 em Caçador; o Real Brasília bateu o Ceará por 2 a 1 em casa; e o Real Ariquemes derrotou o Bahia por 3 a 1 no Estádio de Pituaçu, em Salvador..