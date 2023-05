A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) assinou em abril com a Vinci Airports o primeiro termo específico de admissão em sandbox regulatório, viabilizando implementação de sistema de iluminação de pistas de táxi, pouso e decolagem, com fontes individuais de energia fotovoltaica. A Vinci administra o aeroporto de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Com uso inédito na aviação civil, a tecnologia será implementada e testada nos aeroportos de Tabatinga e Tefé, ambos no Amazonas. A novidade consiste na utilização de fontes primárias de energia para balizamento noturno. Ao invés do sistema de iluminação da pista estar ligado a uma corrente elétrica, cada ponto terá uma fonte de alimentação própria, diminuindo a chance do apagamento de vários pontos simultâneos, em caso de descontinuidade de fornecimento de energia. Dessa forma, as operações noturnas se tornam mais seguras, pois o balizamento permanecerá visível ao piloto.

O sandbox regulatório, autorização específica e condicionada, concedida por órgãos reguladores, foi instituído para possibilitar adoção de soluções inovadoras por empresas, novas tecnologias que ainda não encontram respaldo na regulação vigente. O projeto é o primeiro assinado pela ANAC após a publicação da Portaria 10.219, de 9 de janeiro de 2023, que instituiu essa nova ferramenta no âmbito da infraestrutura aeroportuária.