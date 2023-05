A Prefeitura Municipal de Rio Branco disponibilizou no site oficial do município, o resultado do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Segundo o presidente da comissão organizadora do processo, Alcirley Quintela de Souza, o candidato já pode conferir o resultado final.

“Nesta segunda-feira (8) o resultado também será lançado no Diário Oficial, e só após isso poderão apresentar os recursos”, explicou.

368 profissionais de saúde foram aprovados.