Defensoria Pública do Acre abre seleção para estágio em Direito

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Acre (ESDPAC) divulgou, nesta sexta-feira, 5, o edital de seleção para cadastro reserva de estágio de nível superior em Direito.

As inscrições serão realizadas no período de 10 de maio a 1º de junho de 2023, exclusivamente via internet pelo site https://defensoria.ac.def.br/.

As candidatas e os candidatos serão selecionados através de uma prova com 40 questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva, no dia 2 de julho, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O edital está de acordo com as políticas afirmativas e de inclusão da Lei do Estágio. A seleção garante reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%) e para pessoas indígenas e negras (20%), incluídas nesta categoria as autodeclaradas pretas e pardas.

O exame de seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.