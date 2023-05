Acre é o 2o em gestão de convênios mas bancada quer celeridade em obras

O governo do Acre, por meio da coordenação técnica da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), realizou nesta sexta-feira, 5, uma reunião com a Bancada Federal. Foram apresentadas aos deputados federais e senadores os projetos prioritários nas diversas áreas para investimentos que resultem em melhorias no desenvolvimento econômico e social do estado.

O coronel Ricardo Brandão, secretário de Planejamento, tranquilizou os parlamentares sobre a eficiência da aplicação de recursos das emendas parlamentares pelo governo.

“Estamos garantindo que as obras terão um ritmo maior de execução. Reconhecemos que, ao longo dos anos, não só no nosso governo, mas também nos anteriores, sempre houve uma certa dificuldade em executar os recursos de emendas. Mas a nossa proposta agora é garantir 100% de execução das obras e a compra de instrumentos e equipamentos. Atualmente, segundo o site do Ministério da Economia, o Acre é o segundo estado no Brasil em excelência na gestão de convênios. Isso demonstra que estamos no caminho certo. Por isso, estamos estruturando as nossas áreas de planejamento, gestão e infraestrutura”, afirmou o secretário.

Ricardo Brandão revelou, ainda, aos deputados e senadores, que não existem conflitos entre a destinação de emendas para o Estado e para os municípios.

“Na verdade, até estimulamos que as emendas parlamentares de projetos de interesse dos municípios sejam destinadas diretamente às prefeituras. Para o Estado devem ficar as obras estruturantes. A ideia é dividir forças para depois somar, a fim de que os benefícios cheguem à população do nosso estado”, salientou Ricardo Brandão.

A governadora em exercício, Mailza, ressaltou a importância da união de todas as forças políticas acreanas em torno de projetos de interesse da população.

A governadora em exercício, vice Mailza Gomes, ressaltou a importância da união. Foto: Marcos Vicentti/Secom

“O diálogo com a bancada é muito importante. A presença dos nossos parlamentares federais aqui no Acre para conversar sobre os recursos pendentes e aqueles que precisamos no estado é fundamental. Uma reunião com a efetiva participação dos nossos deputados federais e senadores demonstra o interesse em haver uma união para investimentos sociais relevantes para a nossa população”, argumentou a governadora em exercício.

A visão dos parlamentares

O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Alan Rick (UB), elogiou a iniciativa da realização da reunião técnica entre governo e parlamentares federais.

“Nós, senadores e deputados federais, teremos o montante de R$ 718 milhões entre emendas individuais e de bancada. Isso vai representar um incremento à economia do Acre através de investimentos na saúde, infraestrutura, na agricultura, entre outros. A bancada quer acompanhar a execução desses convênios. É isso que vamos alinhar com a equipe de governo para que essas obras sejam entregues para a população com celeridade. Mas eu vejo o governo dedicado a contratar mais profissionais na área de projetos para aumentar a sua força técnica de modo que esses investimentos cheguem à população”, ponderou Alan.

O senador Sérgio Petecão (PSD) também elogiou a iniciativa da reunião.

“Estamos debatendo com o governo do Acre quais as prioridades para alocarmos emendas parlamentares. É uma iniciativa louvável do governador Gladson Cameli convidar os deputados federais e senadores acreanos para iniciarmos esse processo. Acredito que será importante realizarmos vários encontros para que possamos firmar compromisso com a equipe técnica do governo, dando celeridade, para que esses recursos cheguem à população”, disse ele.

O deputado federal Zezinho Barbary também acredita que a questão técnica é fundamental para elaboração de projetos que beneficiem os acreanos.

“A nossa preocupação é que esses recursos sejam aproveitados em projetos bem elaborados. O Acre ainda depende das emendas e dos recursos federais. Como já fui vereador e prefeito, sei da importância desses recursos para os investimentos sociais, ressaltando que, através da máquina do governo, muitos desses benefícios podem chegar a municípios que não têm condições técnicas para recebê-los”, finalizou o deputado federal Zezinho Barbary (PP).

Participaram, ainda, da reunião os deputados federais Roberto Duarte (Republicanos), Socorro Neri (PP), Antônia Lúcia (Republicanos), coronel Ulysses (UB) e o senador Márcio Bittar (UB). Pelo governo do Acre, praticamente todos os secretários de Estado estiveram presentes.