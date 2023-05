O lugar de destaque que o Acre quer na Força Tarefa de Governadores pelo Clima

O governador Gladson Cameli tem atuado junto ao mercado nacional e internacional para garantir a presença atuante do Acre nas pautas de sustentabilidade, participando de reuniões frequentes sobre negócios que potencializem investimentos locais.

É dentro dessa perspectiva que Cameli participa, na próxima semana, em Washington e Miami, nos EUA, da Missão dos Estados Subnacionais Membros da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Floresta (GCF), intitulada “Missão dos Estados GCFTF aos Estados Unidos – Reuniões de Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas”.

Cameli participa das reuniões a convite da direção internacional da Força-Tarefa, e embarca neste fim de semana para Washington, onde tratará de pautas ambientais com instituições doadoras governamentais e bilaterais dos Estados Unidos.

O governador também participará de reuniões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com dirigentes do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF-8), um dos maiores financiadores de projetos ambientais no mundo.

Já em Miami, Cameli participará de um workshop interativo de planejamento com líderes que estão desenvolvendo a Amazon Business Chamber, sobre iniciativas, atividades e eventos prioritários a realizar durante o ano civil 2023-2024, com parceiros que deverão estar envolvidos na iniciativa ao longo do ano. A agenda de Miami também incluirá duas visitas ao local do Future of Cities, que tende a ser o próximo centro global de tecnologia, ideias e comércio.

Antes de embarcar, Cameli destacou a importância das reuniões do GCF para o futuro do Acre. “Mais de 85% do nosso território é composto por floresta. Sabemos que não é preciso derrubar mais nenhuma árvore, porque a área aberta já é suficiente para o agronegócio sustentável. Temos tecnologia suficiente para aumentar a produtividade. Além disso, o Acre tem um grande potencial para o turismo e para o desenvolvimento. Participar dessas reuniões é garantir nosso lugar no debate global sobre desenvolvimento e inovação, uma vez que o objetivo do evento é semear novas parcerias governamentais e de investimentos para apoiar e promover o trabalho do GCF”, disse.