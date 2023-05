Mâncio Lima agora tem uma subestação de energia elétrica

A população de Mâncio Lima ganhou uma subestação de energia de presente no mês de aniversário do município.

A obra foi entregue nesta sexta-feira, 05 de maio, durante solenidade que contou com a presença de diretores da Energisa e autoridades locais.

No município mais ocidental do Brasil, a Energisa realizou obras que vão melhorar a qualidade no fornecimento de energia na região.



Além da subestação, foram construídos 33,5 quilômetros de rede elétrica, que já distribuem energia de qualidade e confiável aos quase 5 mil clientes de Mâncio Lima. O investimento é na ordem de R$ 9,2 milhões.



De acordo com o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, a subestação foi energizada no início de 2023 e desde então os clientes já sentem uma melhora no fornecimento de energia no município.

“Essa obra já proporciona uma melhora significativa na qualidade do fornecimento de energia da região. Estamos contentes com essa entrega para a população de Mâncio Lima”.

Para a vice-prefeita de Mâncio Lima, Angela Valente, a qualidade de energia já melhorou na região.

“Hoje está sendo um dia muito feliz. Através dessa obra, os empreendimentos serão potencializados, estou muito feliz com todas as possibilidades que virão a partir da melhoria do fornecimento de energia elétrica”, comentou Angela.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, participou da cerimônia e parabenizou a companhia pelo investimento.

“Quero parabenizar a Energisa por essa obra que vai beneficiar a população de Mâncio Lima. Também quero agradecer a Energisa pelo esforço e investimentos que tem feito em nosso estado contribuindo com o desenvolvimento econômico”, disse o deputado.



Somente em 2022, a Energisa investiu R$ 453 milhões na área de concessão do Acre. A quantia é a maior já investida na história do setor elétrico do estado. Desde que assumiu a concessão, em dezembro de 2018, o valor investido já supera a marca de R$ 1 bilhão, beneficiando todos os municípios e contribuindo para a melhoria e a ampliação do fornecimento de energia.



Além da Mâncio Lima, a Energisa está investindo em obras de construção de subestações e linhas de distribuição de energia em Rio Branco, Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, e melhorias na subestação de Sena Madureira.

Também serão construídas novas redes de distribuição para atender aos municípios de Porto Acre e Bujari.



Atualmente, a Energisa Acre atende a aproximadamente 285 mil clientes, divididos em 22 municípios