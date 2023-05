A Comissão de Meio Ambiente (CMA) vai discutir o novo Marco Legal do Saneamento em audiências com dois ministros de Estado.Um deles, o titular da pasta das Cidades, Jader Barbalho Filho, deve ser questionado sobre quais foram os motivos para o governo federal editar dois decretos, em abril desse ano, alterando as regras aprovadas pelo Congresso Nacional em 2020. O outro será o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que está sendo chamado, segundo o senador Marcio Bittar (União-AC), para falar de sua experiência com a concessão do serviço para a iniciativa privada durante a sua gestão como governador do Amapá.

Fonte: Agência Senado