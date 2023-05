Pressão dos técnicos em saúde mobiliza articulação do governo

O governo do Acre convidou para uma reunião, na manhã desta sexta-feira, 5, na Casa Civil, os líderes sindicais da Saúde e deputados aliados, com o objetivo de ouvir as necessidades da classe e articular uma negociação que encaminhou para a formação de um grupo de trabalho para avaliar as propostas dos representantes.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado do Acre (Sintesac), Juscelino Rodrigues; o secretário geral do Sintesac, Jean Lúnier; e a presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Acre (Spate), Alesta Costa, acompanhados pelos deputados Adailton Cruz e Tadeu Hassen, foram recebidos pelo secretário de Governo (Segov), Alysson Bestene, acompanhado do coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros; do secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni; e do secretário adjunto da Segov, Luiz Calixto.

O encontro teve como foco a majoração dos plantões: o reajuste no plantão emergencial e o reajuste no plantão dos técnicos em nível 7 da Saúde, que inclui os técnicos em geral, da enfermagem, radiologia, laboratório e higiene dental, entre outros.

“Nós estamos aqui pelos nossos colegas técnicos, para defender os interesses deles, que também precisam ser incluídos nas decisões do governo”, destacou Alesta Costa.

O secretário de governo, Alysson Bestene, reconheceu que os profissionais da Saúde merecem e precisam de um reajuste em seus plantões extras, mas que essa questão deve ser abordada com responsabilidade. “Nós preservamos um diálogo constante com as secretarias e sindicatos. É necessário muita responsabilidade, transparência, para conseguir amparar a todos, pois essa é a prerrogativa do nosso governo”, afirmou o secretário.

“Nunca esquecemos do grupo VII. Dentro de nossa linha de prioridade estavam os grupos um, dois, três e sete da Saúde. Avaliamos e ficamos batendo cabeça sobre a possibilidade da entrada do grupo, mas percebam que o foco agora, que os três primeiros foram contemplados, é buscar contemplar também o sétimo grupo”, salientou o secretário da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Ao final, após os representantes do governo ouvirem as demandas dos sindicatos, ficou acordado entre as duas instituições a criação de um grupo de trabalho que terá como objetivo buscar alternativas e apresentar propostas, a fim de contemplar os técnicos da Saúde do Estado.