Audiência com vereadores expõe drama dos produtores rurais de Rio Branco

Atendendo a requerimento da vereadora Elzinha Mendonça, a Câmara Municipal de Rio Branco realizou na sexta-feira, 5, uma audiência pública no qual debateu as dificuldades dos produtores rurais. Ao destacar a importância do debate, a parlamentar relembrou as denúncias ocorridas durante a Tribuna Popular realizada na Casa Legislativa no dia 26 de abril.

“Aconteceu uma fala que aqui nesta Casa que me deixou muito preocupada, denúncias graves voltadas a gestão a Secretária dos Produtores, envolvendo todos os produtores rurais, então eu propus essa audiência pública”, disse a vereadora. E acrescentou: “nosso objetivo aqui hoje é ouvir, garanti a transferência, defender a legalidade e tomar providências para apurar os fatos com muita responsabilidade e ética”.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Branco, Josimar Ferreira, na ocasião, cobrou do poder público, transparência.

“Temos visto muitas denúncias, mas nenhuma resolução. Não existe trafegabilidade nos ramais, não precisam nem de planilha para saber onde deve ser feita as revitalizações, pois todos estão com difícil acesso”, disse Ferreira ao pontuar ainda a inexistência de Engenheiro na Secretária Municipal de Agropecuária.

“Uma secretaria que não tem um engenheiro não tem como fazer um trabalho de qualidade. Falta de organização, não tem quem assine os trabalhos e oriente como deve ser conduzido. Queremos ajudar na medida que podemos, mas a prefeitura trata o sindicato como oposição”, ressaltou.

A presidente da Cooperativa Árvore Viva, Rosilene Figueiredo, destacou a falta de apoio do poder público aos produtores rurais. “Estou aqui para reivindicar apoio, para reivindicar ramais. Sem ramal não tem como haver produção, pois como iremos escoar?”, questionou. “Sem ramal não tem acesso, não tem produção. Sou feirante e não consigo mais trabalhar, nossas bancas estão caindo sob nossas cabeças. Daqui uns dias não tem mais feira de bairro. Estamos abandonados”, falou.

Raimundo Sousa, da regional da Transacreana, frisou que nenhum ramal na localidade foi revitalizado. “Esse mapa aqui é da minha regional. Eu queria que o senhor Eracide estivesse aqui para dizer qual desses ramais ele fez, pelo menos um. Não fizeram nada estão todos abandonados”, falou. E acrescentou: “Essa planilha que eles apresentam dizendo que executaram nunca chegou para nós (…) ou o prefeito toma as rédeas ou joga a toalha de vez ”, relatou.

O promotor Luís Henrique Correia, também presente na audiência pública, destacou que a instituição estará apurando as denúncias.

“Nossa instituição está atenta para apuração dos fatos que estão sendo trazidos nesta audiência. Vamos fazer um requerimento e solicitar que todo material produzido, todas as provas e tudo que chegar ao conhecimento da Câmara seja encaminhado ao Ministério Publico. Chegando essa documentação, vamos fazer uma analise, se for o caso, e já tiver procedimentos instaurados nas promotorias respectivas, eles serão juntados aos procedimentos e se não tiver vamos da inicio á eles nos órgão de execução”, pontuou.