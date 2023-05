A ofensiva do Governo do Acre contra o assédio no ambiente de trabalho

A Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), iniciou as programações voltadas para a temática do combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho com uma palestra didática sobre o assunto, nesta quarta-feira, 3, no auditório do Palácio da Justiça, em Rio Branco.

A palestra foi ministrada pelo superintendente regional do Trabalho e professor adjunto no curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), Leonardo Lani de Abreu, que abordou o conceito e as características do abuso.

O secretário adjunto de Pessoal, Guilherme Schirmer Duarte, abriu o evento pontuando o combate: “O assédio moral e sexual não só prejudica a vida física e emocional dos nossos servidores, como também o ambiente de trabalho. Por isso, buscamos combater e abrir canais de comunicação e roda de conversa, juntamente com a Secretaria de Estado da Mulher, trazendo a campanha Não se cale!, para encorajar nossos servidores na denúncia e no combate, para um ambiente de trabalho harmônico e saudável”.

Representando a secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, estava a chefe do Departamento de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Joelda Paes, que afirmou a relevância de criar canais de escuta, “trazendo à discussão e repassando orientações para os nossos servidores e servidoras sobre a importância da denúncia e do combate, dando voz às vítimas e atenção”.

O palestrante também focou na prevenção dentro da Lei n.º 14.457/2022, em vigor desde setembro de 2022, que versa sobre as medidas de combate e prevenção ao assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho.

Durante todo o mês de maio serão realizadas ações da campanha “Não se Cale!” para todos os servidores estaduais, focando na importância do combate e da denúncia.